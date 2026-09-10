Garantiza CSP inversión, no más deuda ni alza de impuestos

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el Paquete Económico 2027 como un proyecto responsable, sin nuevos impuestos ni aumentos a los existentes, y rechazó que su Gobierno esté endeudando al país.

Aseguró que las finanzas públicas son sanas y que existe margen para aumentar la recaudación mediante el combate a la evasión y la elusión fiscal, sin cargar el costo a las familias. “No hay nuevos impuestos. No hay gasolinazos”, afirmó.

Frente a las críticas de la oposición sobre un supuesto deterioro de las finanzas, la mandataria federal sostuvo que México mantiene una relación responsable entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB) y se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor nivel de endeudamiento respecto a su economía.

El Dato: El gobierno presentó el martes el proyecto de presupuesto 2027 por más de 10 billones de pesos, con el que busca mantener los programas sociales e impulsar la inversión pública.

Además, atribuyó parte de las dificultades recientes de crecimiento al impacto de los aranceles estadounidenses, particularmente 25 por ciento de impuesto a la industria automotriz, un sector que durante décadas impulsó buena parte de la economía mexicana.

Como respuesta, destacó la inversión pública y mixta contemplada en el Plan México. Explicó que ya se consideran 5.7 billones de pesos en infraestructura, mediante esquemas que incorporan financiamiento privado para adelantar obras sin concesionar bienes públicos ni comprometer las finanzas nacionales.

“Eso va a permitir que haya más crecimiento y vamos a garantizar que se distribuya con los aumentos de salario y con los programas de bienestar”, aseguró.

La jefa del Ejecutivo y el secretario de Hacienda, ayer, en conferencia. ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo descartó aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los combustibles o el (Impuesto Sobre la Renta (ISR). Argumentó que elevar el primer rubro sería particularmente perjudicial para los sectores de menores ingresos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con subir el porcentaje del IVA, pues es un impuesto muy regresivo”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que, antes de pensar en una reforma fiscal, es necesario aprovechar el margen existente para combatir la evasión, simplificar trámites y ampliar la formalización. Recordó que la recaudación tributaria pasó de un aumento de 1.5 billones de pesos entre 2013 y 2018 a 2.7 billones de 2019 a la fecha, sin elevar las tasas de los impuestos, y alcanzó 15.4 por ciento del PIB.

Destacó la incorporación de trabajadores a la economía formal. Puso como ejemplo a los trabajadores de plataformas digitales, de los cuales más de un millón han sido incorporados a esquemas de seguridad social, así como a los jornaleros agrícolas, para quienes se busca garantizar el acceso efectivo a la seguridad social.

“Antes de subir impuestos, hay que buscar el mecanismo para disminuir la evasión fiscal y hacer y simplificar más, para que haya mayor incorporación”, dijo.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez, añadió que el padrón de contribuyentes alcanza 80 millones y los que tienen obligaciones fiscales suman 60 millones, con un alza de 20 por ciento desde 2019.

Aseguró, además, que se han reducido las revisiones y auditorías tanto a grandes contribuyentes como a pequeñas y medianas empresas, e insistió en que el paquete busca combinar disciplina financiera, inversión y bienestar.

“No se está endeudando al país como luego quieren decir”, enfatizó, al defender una estrategia que pretende una mejor recaudación, gastar con mayor eficiencia y mantener los programas sociales y las inversiones prioritarias.

Apuestan a trazabilidad para frenar el huachicol

| Por Tania Gómez |

El Gobierno reforzará la trazabilidad de los combustibles para detectar posibles operaciones de huachicol y evitar que gasolineras comercialicen más gasolina o diésel del que fue adquirido legalmente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia no contempla crear un nuevo impuesto, sino dar seguimiento al combustible desde su importación o producción hasta su venta al consumidor final, mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Más que sanción, es una trazabilidad de un impuesto que se paga por combustibles”, señaló, al destacar que el objetivo es identificar inconsistencias en los volúmenes reportados por las empresas.

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló que importadores, Pemex y otros participantes de la cadena ya proporcionan información fiscal y controles volumétricos sobre las entradas, salidas, así como inventarios de combustibles.

El Tip: HACIENDA detectó que empresas que pagan menos ISR o determinan pérdida, usan facturas presuntamente falsas.

El funcionario señaló que el SAT trabaja en coordinación con otras instituciones para verificar que los litros que ingresan a la cadena de comercialización correspondan con los que posteriormente son vendidos.

A partir del próximo año, explicó, se contará con información que permitirá cruzar los datos y detectar diferencias positivas o negativas entre las compras y las ventas de combustible.

La mandataria federal ejemplificó el mecanismo: si una empresa importa o adquiere 10 barriles y posteriormente aparecen 12 barriles vendidos, deberá justificar el origen de los dos adicionales y cubrir el IEPS correspondiente.

Además, sostuvo que esta medida busca cerrar espacios al comercio ilegal de combustibles, cuyo incentivo principal es evadir el pago de impuestos. Agregó que actualmente ya existen casos detectados por autoridades en los que las empresas venden mayores volúmenes de los que reportan como adquiridos, por lo que la trazabilidad permitirá identificar esas discrepancias y exigir el pago correspondiente.

En cuanto a las llamadas empresas factureras, la Presidenta Sheinbaum adelantó que se contemplan mecanismos para impedir prácticas de evasión fiscal, entre ellas casos de compañías que reportan pérdidas durante varios años y utilizan esas condiciones para reducir sus obligaciones tributarias.

Expertos dudan del alcance en el presupuesto

Por Claudia Arellano

El Paquete Económico 2027 presentado el martes por el Gobierno de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, plantea mayores recursos para salud y educación, dos sectores considerados prioritarios, pero especialistas advierten que el incremento presupuestal debe analizarse más allá de las cifras nominales y frente a las necesidades acumuladas en los sistemas.

La propuesta contempla 1.1 billones de pesos para salud, un aumento de 11.3 por ciento respecto de 2026, mientras que para educación se proyectan 1.3 billones de pesos, 10.7 por ciento por encima del presupuesto vigente. El Gobierno federal plantea que los recursos permitirán avanzar en el Servicio Universal de Salud, infraestructura médica y fortalecimiento de planteles educativos.

El análisis de especialistas coloca el foco en saber si el incremento será suficiente para revertir los rezagos que enfrentan los servicios públicos.

El Dato: el Aumento al presupuesto de ciencia permite la intersección entre educación y salud, con la intención de acelerar la independencia médica y tecnológica extranjera

En materia sanitaria, el Gobierno plantea avanzar en el Servicio Universal de Salud. No obstante, el diputado panista y médico Éctor Jaime Ramírez cuestionó la suficiencia de los recursos destinados específicamente a este nuevo esquema.

De acuerdo con su análisis, el programa tendría alrededor de 500 millones de pesos etiquetados en el ramo 12, una cantidad que consideró insuficiente para atender el objetivo de permitir que personas sin seguridad social puedan recibir atención en el IMSS y el ISSSTE.

El legislador advirtió que, si no existe financiamiento adicional, la atención de nuevos pacientes podría presionar los presupuestos asignados éstas.

13 por ciento es el incremento para ciencia en el PEF

El cuestionamiento cobra relevancia frente a los rezagos estructurales del sistema sanitario. El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 reconoce que México cuenta con 2.5 médicos y 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, frente a promedios de la OCDE de 3.7 y 9.2, respectivamente. También identifica problemas en la distribución territorial de especialistas y en la formación de personal.

Por ello, el aumento de recursos para 2027 tendrá que enfrentar no sólo el reto del abasto de medicamentos, sino también la disponibilidad de médicos y enfermeras, infraestructura, mantenimiento hospitalario y capacidad para atender a una población que enfrenta importantes diferencias en el acceso a servicios.

En educación, el Gobierno federal propone 1.3 billones de pesos, con un incremento superior a siete por ciento. Los recursos estarán destinados, entre otros objetivos, al fortalecimiento del sistema educativo público y a la infraestructura de planteles educativos.

Sin embargo, México Evalúa ha advertido que el problema educativo no puede medirse sólo por el monto total destinado.

La organización señaló que México destina alrededor de 10 por ciento de su presupuesto a educación, frente al 15 por ciento mínimo recomendado por la UNESCO. Además, entre 2018 y 2026 la proporción destinada a becas y subsidios aumentó de 6.2 a 18.4 por ciento del gasto educativo, mientras rubros como formación docente, materiales y evaluación perdieron peso.El señalamiento ocurre además en un momento particularmente delicado para el sistema educativo. México enfrenta resultados preocupantes en aprendizaje y cobertura.

México Evalúa ha llamado la atención sobre la baja cobertura de educación inicial y preescolar, así como sobre el abandono en educación media superior.

Esto significa que el aumento presupuestal tendrá que responder a una serie de necesidades que van más allá de la entrega de apoyos económicos: infraestructura escolar, formación de docentes, materiales educativos, evaluación, permanencia de estudiantes y recuperación de aprendizajes.

Para Judith Senyacen Méndez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), uno de los principales riesgos está en el reducido margen para ajustar las finanzas públicas.

Méndez estimó que los ingresos presupuestarios prácticamente se mantendrían estancados en alrededor de 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el gasto público pasaría de 26.1 a 25.4 por ciento del PIB entre 2026 y 2027.

El problema, de acuerdo con el análisis de la especialista, “es que la consolidación fiscal podría terminar recayendo nuevamente sobre la inversión pública si no se encuentran espacios suficientes para reducir otros componentes del gasto”.

RECURSO POR SECTOR ı Foto: Especial

El CIEP señaló que el Paquete Económico 2027 mantiene como prioridad los programas sociales, entre ellos las pensiones para adultos mayores y Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, La Escuela es Nuestra y la Beca Universal Rita Cetina.

La advertencia es relevante porque buena parte del gasto público se encuentra comprometido en obligaciones que dejan poco espacio para reasignaciones.

Para la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller, uno de los elementos centrales del paquete es que el Gobierno proyecta un crecimiento económico que considera más optimista que las previsiones de analistas.

Hacienda estima que la economía crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027, mientras que especialistas han planteado escenarios más moderados. Janneth Quiroz, directora de análisis de Monex, estima un crecimiento cercano a 1.8 por ciento.

La diferencia entre las previsiones importa porque una economía que crece menos de lo esperado puede generar menores ingresos públicos y complicar todavía más el proceso de consolidación fiscal.

Abusos de firmas en deducciones deja boquete al SAT de 140 mmdp

| Por Santiago Nolasco, Berenice Luna y Cuahutli R. Badillo |

Los mecanismos para evitar el abuso de las empresas en las deducciones permitirá que el próximo año ingresen al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta 140 mil millones de pesos, cifra que podría ser proporcional a las pérdidas que se han registrado por estas acciones, explicó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Ante esto, Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la dependencia, dijo en rueda de prensa que el Paquete Económico 2027 busca dar marcha atrás al abuso de las deducciones de empresas que facturan 50 millones de pesos al año.

“Más de 50 mil empresas han reportado pérdidas por más de cinco años consecutivos y 130 mil empresas lo reportan en tres años consecutivos”, dijo.

El Dato: Para 2027, la Secretaría de Hacienda prevé que el crecimiento de la economía mexicana se ubique en un rango de entre 1.5 y 2.5%, menor a lo previsto en abril.

La iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta es consecuencia de un análisis de la SHCP y el SAT sobre las declaraciones anuales de las personas morales. Ahí descubrieron que de 524 mil empresas con ingresos positivos, 61 por ciento no registró el pago del ISR por “diversas razones”.

No obstante, 223 mil empresas que tuvieron ingresos positivos no pagaron el ISR del ejercicio 2025, porque presentaron deducciones mayores o iguales a los ingresos obtenidos.

La estrategia para no pagar impuestos también refleja la desigualdad del sistema fiscal mexicano. Una persona moral paga menos impuestos que una persona física por el abuso de las deducciones fiscales.

1.5 billones de pesos será el déficit fiscal en 2027

El subsecretario de Ingresos confirmó que las firmas pagan tasas de ISR bajas que oscilan entre 0 y 2.5 por ciento, mientras que una persona física que tributa en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) paga cada mes entre 1.0 y 2.5 por ciento de impuesto.

“Lo que se está proponiendo a personas morales es que cuando deduzcan más de 96.67 por ciento de sus ventas se les limite a ese total. Y a las empresas que deducen menos que est-

o, solamente les aplique una limitación de hasta 99 por ciento de sus gastos, o sea básicamente en nada”, declaró el funcionario.

Al ser cuestionado sobre el efecto que el lineamiento tendría en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), Lerma reiteró que la medida propuesta solamente aplicará para aquellas compañías que facturan más de 50 millones de pesos al año, por lo que los negocios quedan exentos.

3.5 por ciento cerrará la inflación en 2026, según la SHCP

La SHCP también informó que el combate al contrabando y subvaluación dejará un monto de 45 mil millones de pesos adicionales en 2027, cifra que se suma a los 140 mil mdp mencionados previamente.

La Secretaría de Hacienda reiteró que para el próximo año estima ingresos presupuestarios de 9.1 billones de pesos, de los cuales, 6.2 provendrán del cobro de impuestos y la eficiencia recaudatoria.

La dependencia federal también destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá otra “línea presupuestal” para paliar sus finanzas.

Zamora aseguró que la empresa va por el buen camino, por lo que para el próximo año anticipa un superávit en sus finanzas. “Tenemos un objetivo de superávit de las entidades de control público (...) Tenemos superávits y es una muestra del buen desempeño, que el Plan Estratégico de Pemex se está cumpliendo y así lo muestran las mejoras en la calificación y la percepción de los inversionistas”, dijo desde el Palacio Nacional.

En el paquete entregado al Congreso, la SHCP estimó que la petrolera registrará un superávit financiero de 95 mil 100 millones de pesos, equivalente a 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, la dependencia le transferirá 81 mil mdp en apoyos para cubrir sus obligaciones financieras, aunque la cantidad es menor en 263 mil mdp respecto a lo aprobado para este año.

Destacó que la deuda financiera de Pemex ha descendido nueve por ciento en la primera mitad del año a 77.5 mil millones de dólares. Además es el nivel más bajo en más de una década.

ALERTAN IMPACTO. BBVA Research advirtió que la estrategia del Gobierno federal para aumentar la recaudación en 2027, sin crear nuevos impuestos, especialmente a través de la limitación a las deducciones del ISR, podría tener un efecto contraproducente sobre la inversión privada, ya que una parte relevante del incremento esperado en los ingresos tributarios estará sustentada en menores deducciones del ISR empresarial, pese a que la inversión privada atraviesa un periodo de debilidad.

La institución señaló que limitar las deducciones y las pérdidas fiscales, reducir la deducibilidad de intereses y ejercer un mayor control sobre otros conceptos implicará, en los hechos, ampliar la base gravable del ISR para las empresas.

Consideró que esta estrategia puede reducir los incentivos para reactivar la inversión, afectar el crecimiento de la economía y, eventualmente, generar un impacto negativo sobre la recaudación.

Por su parte, la Concanaco Servytur señaló que la disciplina fiscal es indispensable, pero debe ir acompañada de crecimiento económico. “México necesita consolidar sus finanzas públicas, sí, pero necesita crecer, porque con ese crecimiento podemos generar más empleo formal, ampliar la base de contribuyentes y fortalecer la recaudación”, señaló el organismo.