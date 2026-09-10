Claudia Sheinbaum expresa condolencias a familia y compañeros del diputado Zenyazen Escobar

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, quien falleció el pasado viernes 4 de septiembre en Veracruz.

La mandataria lamentó la muerte del legislador veracruzano y manifestó su solidaridad con sus familiares, y con quienes compartieron con el diputado su trayectoria política y profesional.

Escobar García, de 42 años, fue encontrado sin vida dentro de un vehículo en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación y que la Fiscalía General de la República participa en las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Ante los hechos, Sheinbaum señaló que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué ocurrió y, conforme existan avances, se dará a conocer información sobre la investigación.

🚨En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a familiares y seres queridos del diputado federal Zenyazen Escobar, quien fue encontrado sin vida en Veracruz.



La mandataria informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya registra… — Azucena Uresti (@azucenau) September 10, 2026

La muerte del legislador generó reacciones de pesar entre integrantes de Morena y de otras fuerzas políticas. Desde la Cámara de Diputados también se expresaron condolencias a sus familiares y se llamó a realizar una investigación exhaustiva de los hechos.

Zenyazen Escobar tuvo una trayectoria vinculada al sector educativo y al servicio público en Veracruz. Antes de llegar a la Cámara de Diputados fue maestro de telesecundaria, diputado local y secretario de Educación del estado.

La dirigencia de Morena y legisladores de distintas fuerzas políticas también lamentaron su fallecimiento y reconocieron su trayectoria como docente, funcionario y legislador.

Durante la sesión del mipercoles, la Cámara de Diputados rindió un homenaje póstumo al legislador Zenyazen Roberto Escobar García en un acto en el que integrantes del Poder Legislativo reconocieron su trayectoria y las aportaciones realizadas durante su paso por la vida pública.

Durante el reconocimiento, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, destacó el trabajo realizado por el diputado y expresó que el Congreso de la Unión se sumó al reconocimiento de su memoria.

“Honramos la memoria y el legado de trabajo de nuestro compañero Zenyazen Escobar García. El Poder Legislativo une sus voces en un respetuoso reconocimiento a su trayectoria y aportaciones”, señaló Monreal.

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LMCT