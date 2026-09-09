Cámara de Diputados rinde homenaje póstumo a Zenyazen Escobar; Monreal destaca su legado

El acto se realizó el mediodía de este miércoles en el Pleno.

La Cámara de Diputados rindió un homenaje póstumo al legislador Zenyazen Roberto Escobar García, quien falleció recientemente, en un acto en el que integrantes del Poder Legislativo reconocieron su trayectoria y las aportaciones realizadas durante su paso por la vida pública.

Durante el reconocimiento, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, destacó el trabajo realizado por el diputado y expresó que el Congreso de la Unión se sumó al reconocimiento de su memoria.

“Honramos la memoria y el legado de trabajo de nuestro compañero Zenyazen Escobar García. El Poder Legislativo une sus voces en un respetuoso reconocimiento a su trayectoria y aportaciones”, señaló Monreal.

El homenaje se realizó en el recinto legislativo de San Lázaro, donde diputados de distintas fuerzas políticas expresaron sus condolencias y reconocieron la labor que desempeñó Escobar García como integrante de la Cámara de Diputados.

La muerte del legislador generó muestras de solidaridad entre integrantes de Morena y representantes de otros grupos parlamentarios, quienes han llamado a respetar el proceso de investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El acto en el Pleno se llevó a cabo como una muestra de respeto hacia el diputado y sus familiares, en medio de las expresiones de duelo dentro de la Cámara baja.

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FGR