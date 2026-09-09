Arrestan a Alexis ‘N’ por homicidio de Carlos Manzo: García Harfuch

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, llevó a una nueva captura fuera de Michoacán. Autoridades federales y estatales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Alexis “N”, a quien ubican como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generaciòn (CJNG), así como parte de la estructura relacionada con el crimen del alcalde.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que esta aprehensión eleva a 32 el número de personas capturadas en relación con el homicidio. La orden judicial se ejecutó mediante una operación conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Alexis “N” asumió funciones dentro del CJNG después de la detención de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, según la información difundida por el Gabinete de Seguridad. Las autoridades señalan a este último como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Manzo Rodríguez.

Tras ubicar al nuevo implicado en territorio jalisciense, las instituciones desplegaron las acciones necesarias para cumplir la orden de aprehensión en Zapopan. El Gobierno federal reconoció el apoyo de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus Navarro para concretar la captura.

En Uruapan, Alexis tenía funciones como operador regional del grupo delictivo, de acuerdo con las investigaciones. El comunicado no precisa qué tareas desempeñaba dentro de esa estructura ni detalla el delito específico por el cual un juez ordenó su aprehensión.

Con esta detención, las fiscalías y corporaciones de seguridad mantienen abiertas las pesquisas para identificar y capturar a otros posibles participantes en el asesinato de Carlos Manzo. El reporte oficial no informó sobre nuevas órdenes judiciales ni dio detalles adicionales acerca de la situación jurídica de las 32 personas relacionadas con el caso.

En seguimiento a las labores de investigación por el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, personal de @FiscaliaMich, Secretaría de Seguridad de Michoacán @SSPCMexico y @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ cumplimentaron una orden de… pic.twitter.com/xWBzzgnjYk — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2026

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