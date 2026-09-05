Despiden a Zenyazen Escobar con funeral en Xalapa; acuden Nahle y Cuitláhuac García

Amigos, familiares y personas cercanas a Zenyazen Escobar dieron el último adiós al diputado federal morenista, quien fue hallado sin vida el viernes, y cuyo funeral se realizó este sábado en Xalapa, Veracruz.

Al evento también acudieron el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como la gobernadora Rocío Nahle, quien, en breves declaraciones a la prensa, reiteró que es necesario esperar las conclusiones de la investigación antes de formular cualquier hipótesis.

Zenyazen Escobar junto a la gobernadora Rocío Nahle, en fotografía de archivo. ı Foto: Cortesía Quadratin Veracruz

Con coronas de flores y entre lágrimas despiden a Zenyazen

El diario Quadratin Veracruz capturó imágenes de los servicios funerarios que se llevaron a cabo este sábado en Xalapa para el diputado federal Zenyazen Escobar, hallado sin vida el viernes.

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Entre los arreglos florales dedicados a Escobar, se encuentra uno con el remitente "Secretaría de Educación", de la cual fue titular. ı Foto: Cortesía Quadratin Veracruz

Así, de acuerdo con las fotografías captadas por aquel diario, se aprecian coronas de flores y otros arreglos dedicados a quien desde 2024 representaba a Veracruz en la Cámara baja dentro de la bancada guinda.

De acuerdo con lo que se aprecia en las fotografías, algunas de las coronas de flores cuentan con remitentes como “Delegación de Programas para el Bienestar”, “Capitán Rafael…” y “Secretaría de Educación de Veracruz”.

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, acudió al funeral. ı Foto: Cortesía Quadratin Veracruz

La dependencia que lleva este último nombre estuvo encabezada por Zenyazen Escobar de 2018 a 2021, durante el gobierno de Cuitláhuac García.

A propósito, García Jiménez acudió al funeral y llevó su propio arreglo floral, según quedó captado en las imágenes de Quadratin Veracruz.

Nahle acude y pide esperar investigaciones; lamenta muerte de “compañero, amigo, representante”

Además de Cuitláhuac García, a los servicios funerarios de Zenyazen Escobar acudió también la gobernadora del estado, Rocío Nahle.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, acudió al funeral de Zenyazen Escobar. ı Foto: Cortesía Quadratin Veracruz

De acuerdo con declaraciones de la mandataria estatal recogidas por el medio Quadratin Veracruz, Nahle García reiteró la petición de que se espere a los resultados de las investigaciones por el hallazgo sin vida del diputado, que llevan a cabo la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República.

La gobernadora expresó su pesar a la esposa e hijas del diputado y lamentó el deceso de quien se refirió como “un compañero, un amigo, un funcionario, representante del distrito de Córdoba”.

Mensaje de la familia del diputado fallecido. ı Foto: FB del legislador

Nahle García acudió al funeral acompañada del secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil, y el subsecretario Juan Manuel Pozos Castro.

Zenyazen García fue hallado sin vida el viernes a bordo de un vehículo sobre la carretera Xalapa - Cardel, a la altura de la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

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