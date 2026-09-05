Demandan esclarecer el deceso del legislador

El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, expresó sus condolencias y llamó a las instituciones encargadas de investigar los hechos a aclarar de manera pulcra el caso

La clase política de distintos partidos reaccionó al fallecimiento del diputado federal de Morena Zenyazen Escobar y además de lamentar su muerte, exigió a las autoridades esclarecer el hecho con una investigación profesional.

El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, expresó sus condolencias y llamó a las instituciones encargadas de investigar los hechos a aclarar de manera pulcra el caso.

“La Cámara de Diputados lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero diputado Zenyazen Escobar. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Confiamos en que las instituciones llevarán a cabo una investigación pulcra de los hechos. Descanse en paz”, señaló.

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La dirigencia de Morena se sumó a las condolencias y reconoció la trayectoria de Escobar García dentro del movimiento, además de manifestar su solidaridad con su familia y allegados ante el fallecimiento ocurrido este viernes en Veracruz.

“Desde Morena, exigimos el esclarecimiento de las circunstancias de estos hechos, conforme a la ley y con toda responsabilidad”, indicó en sus redes sociales.

A su vez, el coordinador de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo: “Con profundo pesar, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz.

“Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal, y más recientemente como legislador federal, representando con convicción a la población de su distrito”, escribió.

El grupo parlamentario del PRI, en la Cámara baja, afirmó: “Condenamos enérgicamente el asesinato del diputado federal Zenyazen Escobar García. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y transparente para esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. No puede haber impunidad”.

A título personal Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, afirmó: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero, el diputado Zenyazen Escobar García. Elevo mis oraciones por su eterno descanso y para que sus familiares y seres queridos encuentren consuelo y fortaleza. Descanse en paz”.

Noemí Luna, vicecoordinadora de la bancada de diputados del PAN, dijo: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero diputado federal; Zenyazen Escobar García. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Deseo de corazón que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.