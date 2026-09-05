Abogadas y abogados de Guerrero participan en foro convocado por Beatriz Mojica

Beatriz Mojica Morga encabeza el encuentro "Diálogo con Abogados" para abordar la reforma de justicia y equidad en Guerrero.

Abogadas y abogados de distintas especialidades participaron en el encuentro “Diálogo con Abogados” sobre defensa de la transformación y la soberanía nacional convocado por la Consejera Nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, para plantear una agenda de acceso a la justicia, conciliación y perspectiva de género.

Beatriz Mojica propuso: “Quisiéramos conformar con ustedes un gran consejo de abogados que ayude a que nuestro Estado avance en los temas de conciliación”, al explicar que “tenemos que apostar a la paz en nuestro Estado... que no todo tenga que llegar a los tribunales, sino que pueda resolverse”. Sobre seguridad, afirmó: “La seguridad implica que la gente pueda caminar tranquila por las calles. Es un compromiso que tenemos que agilizar”.

Asistentes al foro respaldan la trayectoria legislativa de Beatriz Mojica para la implementación de reformas en materia de cuidados y equidad. ı Foto: Beatriz Mojica

La morenista sostuvo que “El Estado no está condenado a la pobreza. No es destino manifiesto” y que la transformación debe sentirse en cada rincón. En materia de género y cuidados, señaló: “El tema de cuidados es muy importante para avanzar... los niños no son solo de una persona, son de dos, y las tareas se tienen que compartir. La familia puede ser diversa pero cuando es tradicional, se tienen que compartir las tareas”.

Durante el diálogo, el gremio expresó su reconocimiento. El Mtro. Valentín Sandoval Montiel afirmó: “es una persona con experiencia, por el hecho de haber tenido experiencia legislativa”, mientras que el Lic. Juan Luis Juárez Solís dijo: “vamos a tener una persona que conoce las carencias por las que esta gente ha atravesado”. Otros participantes añadieron: “Estaremos siempre para defenderla, apoyarla de forma jurídica y personal” y “Ella ejerce y defiende los derechos de toda la ciudadanía”.

Integrantes del gremio jurídico en Acapulco acuerdan respaldar la creación de un consejo enfocado en la mediación y resolución de conflictos. ı Foto: Beatriz Mojica

Finalmente, se plantearon demandas de capacitación para los nuevos juicios orales civiles y familiares, carrera judicial equitativa y que “la perspectiva de género no se quede solamente en el discurso, sino que se traduzca en políticas públicas y resultados reales para las mujeres de Guerrero”. La Mtra. Erika Pintos destacó que la mediación y conciliación “son temas que maneja perfectamente bien Beatriz Mojica”.

Estuvieron presentes la Lic. Jacqueline Orta Rodríguez, la Mtra. Viviana Muñoz Reyes, el Mtro. Valentín Sandoval Montiel, el Lic. Juan Luis Juárez Solís, la Mtra. Yazmín Salinas Ramírez, el Mtro. Armando Arizmendi Olea, Berenice Jaramillo y el Mtro. César Ramos Castro, entre otros.

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