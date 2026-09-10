Residuos mineros ya no podrán ir directo a disposición final: Semarnat cambia reglas

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estableció nuevas reglas para prevenir afectaciones ambientales por residuos mineros, con una norma que obliga a quienes generen o posean estos materiales a privilegiar su aprovechamiento, tratamiento y valorización antes de recurrir a la disposición final.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) difundió la NOM-157-SEMARNAT-2026, que actualiza los criterios aplicables a esos desechos e incorpora la posibilidad de realizar un estudio integral para determinar sus características y definir las medidas necesarias de protección al entorno.
Como parte del nuevo esquema, la regulación coloca la disposición final como última alternativa y da prioridad a procesos, métodos y tecnologías que permitan prevenir riesgos, recuperar materiales útiles o someterlos a tratamiento bajo criterios económicos, técnicos y ambientales.
Además, el estudio integral previsto en las disposiciones permitirá obtener información sobre las características de cada residuo con el propósito de identificar posibles afectaciones y seleccionar las acciones adecuadas para su manejo.
Tras su publicación, la nueva norma contará con un periodo de 180 días naturales antes de entrar en vigor. A partir de ese momento quedará sin efectos la regla anterior difundida el 30 de agosto de 2011.
Semarnat precisó que las disposiciones tendrán observancia obligatoria para generadores y poseedores de este tipo de materiales, además de reforzar criterios destinados a proteger ecosistemas y recursos naturales vinculados con las actividades mineras.
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MSL