FSTSE marca distancia de disputa por dirigencia del sindicato de trabajadores de CDMX

Al concluir el proceso de registro de las candidaturas a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), el líder de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala refrendó su compromiso con la autonomía sindical y ratificó que la central no intervendrá en el proceso de elección ni sustituirá la voluntad de los agremiados.

Luego de dos días donde se registraron Hugo Alonso Ortiz y César Piña Rodríguez para buscar la dirigencia del Sindicato Único, García Ayala dijo que la certeza del proceso descansa en el respeto a las reglas previamente establecidas, en la actuación responsable de cada una de las instancias participantes y, de manera fundamental, en la garantía de que las y los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos sindicales mediante el voto personal, libre, directo y secreto.

La FSTSE, reitero que no sustituye la voluntad de las y los trabajadores, no interviene en las decisiones internas del Sindicato ni se pronuncia a favor o en contra de candidatura o planilla alguna. Su participación se mantiene en un marco de respeto a la autonomía y libertad sindicales, a las decisiones adoptadas por los órganos competentes del SUTGCDMX y a sus Estatutos.

⚫ SUTGCDMX: sindicato fundador y pilar de la FSTSE



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Asimismo, el líder de la burocracia nacional reconoció la participación institucional del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en este proceso y la relevancia de su experiencia en la materia, en un marco de legalidad, imparcialidad, certeza y respeto a la autonomía y libertad sindicales.

Al fijar su postura sobre la elección interna del SUTGCDMX, Marco Antonio García señaló que la Federación continuará acompañando institucionalmente el desarrollo del proceso, con respeto a las atribuciones que corresponden a cada instancia y con la convicción de que serán exclusivamente las y los trabajadores quienes, mediante el ejercicio libre, personal, directo y secreto de su voto, determinen quién habrá de representarlos.

El registro de los aspirantes a encabezar la nueva dirigencia de los trabajadores del Gobierno de la CDMX inició el miércoles pasado y concluyó este jueves, donde hasta el momento se inscribieron al proceso Hugo Alonso Ortiz y César Piña Rodríguez.

Durante ambas jornadas, los aspirantes y las planillas correspondientes han presentado la documentación prevista para esta etapa, cuya recepción, revisión y, en su caso, determinación de procedencia corresponde a las instancias competentes, conforme a la convocatoria, los lineamientos aplicables y los Estatutos del Sindicato.

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MSL