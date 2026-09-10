‘No nos preocupa’: PT descarta que Somos le dispute electorado en CDMX

El Coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Villarreal Cantú, confirmo este jueves en conferencia de prensa que su bancada de ninguna manera competirá palmo a palmo con el partido político Somos, el cual recibió su registro como nueva fuerza política en junio pasado.

En este aspecto, el legislador enfatizó que, en primera instancia, los votantes del PT son distintos a los de Somos, sin mencionar que, desde su punto de vista, esta agrupación política está ligada a varias mafias delincuenciales que se relacionan con el ámbito electoral.

“Bueno, el partido Somos es sin duda un partido que ha estado vinculado a la derecha, a los a las mafias que existieron durante mucho tiempo en los órganos electorales y bueno, pues ese no es no es un tema que el Partido del Trabajo le preocupe y seguramente se afianzará más la débil oposición que hay en el país en la ciudad de México”, aclaró el legislador.

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Al respecto, Villarreal Cantú dijo que los personajes que encabezan a Somos en todo el país, son individuos asociados mayormente con la derecha mexicana, por lo que su población objetivo no necesariamente simpatiza con los intereses que maneja el PT.

El coordinador petista en el Congreso de CDMX afirmó que su partido tiene condiciones para crecer ı Foto: Luis Olivera | La Razón

Asimismo, el Coordinador de la bancada del PT en el Congreso local dijo que, al dejar fuera de la ecuación a Somos, su partido político tiene buenas expectativas para experimentar un crecimiento de cara a las elecciones intermedias del año 2027, las cuales renovarán 16 alcaldías, 66 diputaciones y 204 concejalías en el perímetro capitalino.

“El PT ha tenido condiciones para que pueda crecer sin duda, tanto por la mayoría relativa, como por representación proporcional, e insisto otra vez más, hoy están las mejores condiciones con la nueva dirección política. Una vez instalada la mesa de la Ciudad de México, veremos cuál es el interés de nuestros aliados, pero en en el caso de ir en alianza, el PT estará listo con muchos perfiles para competir en las encuestas por las coordinaciones de alcaldías y distritales locales”, adelantó el Diputado.

Alianza entre PT, Verde y Morena para 2027 no será meramente electoral.

Tras aclarar que el Partido del Trabajo no competirá con Somos por un electorado en particular, Ernesto Villarreal Cantú mostró su interés por volver a formar una coalición electoral con el Partido Verde Ecologista de México y Morena, aunque esta dependerá totalmente de si se antepone un proyecto de ciudad a los intereses de cada partido.

“Queremos que la coalición no sea una coalición meramente electoral, o sea, tendría tenemos que anteponer ciertas cosas. ¿Cuál es el proyecto, cuál es la idea de ciudad y en qué condiciones? Somos un partido que nos hemos sostenido, hemos acompañado todas las iniciativas de la Jefa de Gobierno, todos hemos avanzado juntos y, hasta el último día de la legislatura, el PT va a apoyar las iniciativas de la Jefa de gobierno, siempre y cuando estas sean debatidas”, concluyó Villarreal Cantú.

El coordinador petista en el Congreso de CDMX afirmó que su partido tiene condiciones para crecer ı Foto: Luis Olivera | La Razón

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MSL