PT llama a cerrar filas ante posible injerencia

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), advirtió por posibles intentos de injerencia extranjera en México y llamó a las fuerzas de izquierda a cerrar filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum para impedir cualquier intento de alterar el rumbo político del país.

Tras el encuentro del expresidente de Colombia Gustavo Petro con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el legislador sostuvo que la experiencia colombiana debe servir como una señal de alerta para nuestro país y llamó a las nuevas generaciones a mantener una postura crítica frente a los intereses extranjeros.

Sandoval Flores destacó las advertencias que el exmandatario del país sudamericano ha expresado sobre la intervención de intereses externos en los asuntos internos de los países latinoamericanos.

TE RECOMENDAMOS: Proyectan Paquete Económico Perfilan ajustar IEPS para elevar la recaudación

“La experiencia de Colombia nos llama a tomar nota, a mantenernos alertas y a impedir que intereses externos pretendan intervenir en las decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo de México”, advirtió.

Añadió que cualquier intento de “injerencia, manipulación o desestabilización” debe encontrar como respuesta la unidad de las fuerzas políticas.

El legislador convirtió el encuentro en un llamado a fortalecer la participación política de las juventudes. Consideró que las universidades públicas deben mantenerse como espacios de pensamiento crítico y discusión sobre los problemas nacionales y latinoamericanos.

En ese sentido, planteó que la defensa de la soberanía nacional no debe limitarse a los partidos políticos, sino que debe involucrar a la sociedad y, particularmente, a las nuevas generaciones.

El petista también aseguró que Gustavo Petro encontrará aliados entre los legisladores del PT debido a la coincidencia en una visión de izquierda, humanista y latinoamericanista.

Con ello, refrendó su respaldo político a la Presidenta Claudia Sheinbaum y colocó nuevamente la defensa de la soberanía y el rechazo a cualquier intervención extranjera como uno de los argumentos para mantener la unidad entre las fuerzas que integran el bloque de la llamada Cuarta Transformación.

Respecto al encuentro que sostuvo el pasado miércoles con el exmandatario colombiano, la mandataria federal detalló que versó sobre el uso de plataformas digitales para tratar de influir desde el exterior en procesos electorales, la actuación de organizaciones políticas internacionales y el impacto de la inteligencia artificial.

Petro, señaló Sheinbaum Pardo, incorpora en su análisis los efectos que las nuevas herramientas tecnológicas pueden provocar dentro de los países del mundo y en el escenario internacional, particularmente por su capacidad para transformar la circulación de información y el debate político.

Frente a la lectura regional planteada por el colombiano, la jefa del Ejecutivo expuso una visión distinta sobre México. Sostuvo que el escenario nacional mantiene características diferentes debido al respaldo que, aseguró, conserva el proyecto político de su Gobierno.

“Le platiqué de México, de que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación”, relató la mandataria federal.

Sheinbaum Pardo abrió también la posibilidad de que el exmandatario regrese a México para participar en actividades académicas. Dijo que lo invitó a ofrecer pláticas a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), con especial atención en los asuntos internacionales y tecnológicos que desarrolla en su trabajo.