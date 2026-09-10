‘Cuando se apoya desde abajo, México florece’: Sheinbaum defiende modelo de la 4T

La Presidenta aseguró que el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar han permitido mejorar las condiciones de vida, y acusó que durante 36 años se gobernó para unos cuantos

Desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el modelo económico y social de la Cuarta Transformación y sostuvo que la distribución de la riqueza hacia los sectores más desfavorecidos genera mejores condiciones para todo el país.

Al participar en un acto público, la mandataria afirmó que uno de los principios de su gobierno es que el desarrollo no se concentre en unos cuantos, sino que permita que quienes se han quedado atrás tengan oportunidades para avanzar.

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“Por el bien de todos, primero los pobres” significa, dijo, “que nos damos la mano, que abrimos caminos anchos para que camine todo el pueblo, no solo unos cuantos”.

Este jueves acompañamos a nuestra presidenta @ClaudiaShein en #Veracruz. Frente a las y los veracruzanos, compartió los avances de los proyectos estratégicos en la región.



Es un gusto reafirmar que cuando el gobierno piensa en el pueblo, hay resultados. En materia de… pic.twitter.com/4z7ppVn9pR — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) September 11, 2026

Sheinbaum utilizó una analogía para explicar su visión económica: cuando un árbol se riega desde arriba, dijo, no necesariamente florece, pero cuando se riega desde abajo, “entonces florece el árbol”; de la misma manera, sostuvo, ocurre con la economía nacional.

“Cuando se apoya desde abajo, México florece”, afirmó.

La Presidenta aseguró que uno de los resultados de esta política ha sido el incremento del salario mínimo y una mayor distribución de la riqueza.

“Cuando llegó el aumento al salario mínimo, distribución de la riqueza, la gente vive mejor”, sostuvo.

A ello sumó los programas de bienestar, que, afirmó, han permitido canalizar recursos hacia sectores históricamente rezagados.

Sheinbaum rechazó las críticas contra estos programas y sostuvo que representan una forma de distribuir la riqueza.

Además, aseguró que este proceso se ha desarrollado sin generar inflación y afirmó que el peso mexicano se mantiene entre las monedas más fuertes del mundo.

También destacó que México atraviesa un momento de récord en inversión extranjera directa, como parte de los resultados que, desde su perspectiva, ha generado el modelo económico de la Cuarta Transformación.

La mandataria también destacó lo que consideró una característica de la sociedad mexicana: la solidaridad.

“Nosotros somos solidarios, fraternos, nos cuidamos”, expresó.

Sheinbaum señaló que, a diferencia de otros lugares donde considera que lo material tiene mayor peso en las relaciones familiares, en México lo que mueve a las familias es el amor.

En ese contexto, enumeró cuatro vínculos que, dijo, caracterizan a los mexicanos: “el amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza y uno muy importante, el amor a la patria”.

Afirmó que estos principios forman parte de la visión social de la Cuarta Transformación y de la idea de construir un modelo de fraternidad.

Crítica a los 36 años del periodo neoliberal

Sheinbaum también lanzó una crítica al periodo que va de 1982 a 2018, al que identificó como una etapa de 36 años de gobiernos neoliberales.

Sostuvo que durante ese periodo se privatizaron empresas y recursos del Estado y que las políticas económicas beneficiaron principalmente a determinados grupos.

Al recordar la crisis económica de 1994, la Presidenta cuestionó el rescate bancario mediante el Fobaproa y contrastó el apoyo otorgado a las instituciones financieras con la situación de pequeños productores y familias endeudadas.

“Ah, pero a los banqueros sí lo rescataron, a los de arriba sí lo rescataron”, afirmó.

En su recuento histórico mencionó los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes ubicó dentro de ese periodo de 36 años.

Sheinbaum sostuvo que durante esas administraciones aumentaron las desigualdades y que el salario mínimo perdió capacidad de crecimiento.

También recordó episodios como el conflicto electoral de 1988, la crisis de 1994, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la elección presidencial de 2006 y la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.

“El pueblo dijo: es hora de la Cuarta Transformación”

La Presidenta afirmó que el cambio político llegó en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República.

“En 2018 el pueblo de México dijo: es hora de la Cuarta Transformación de la vida pública”, declaró.

Calificó ese proceso como una “rebelión pacífica del pueblo de México” y sostuvo que las demandas centrales fueron las mismas que, desde su perspectiva, han acompañado las transformaciones históricas del país: independencia, soberanía, justicia social, libertad y democracia.

Sheinbaum afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación comenzó una nueva etapa en la que, dijo, se dejó atrás un modelo orientado a beneficiar a unos cuantos.

“Desde 2018 y después en 2024 llegamos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, concluyó.

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MSL