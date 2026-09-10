INE abre proceso electoral entre acusaciones de complacencia y campañas anticipadas

Entre reclamos de inequidad, denuncias de campañas anticipadas y advertencias sobre las llamadas “boletas planchadas”, el Instituto Nacional Electora (INE) abrió formalmente el proceso electoral federal 2026-2027.

El consejero Arturo Castillo resumió el ambiente con una advertencia: estos factores representan “el escenario perfecto para una elección cuestionada”.

El contraste con el discurso institucional fue evidente, luego de que horas antes de la sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró ante representantes de los medios de comunicación que existen condiciones de “piso parejo” para la competencia.

Sin embargo, durante la sesión, consejeros y representantes de partidos pusieron sobre la mesa una realidad distinta y exigieron al árbitro electoral ejercer plenamente sus facultades para impedir que el aparato gubernamental, los recursos públicos o las estructuras políticas de Morena inclinen la balanza.

Castillo cuestionó que los partidos hayan adelantado actividades electorales pese a las reglas que ellos mismos establecieron y acusó al INE de no vigilar eficazmente los tiempos electorales. “El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones”, sostuvo.

En ese contexto, el consejero Martín Faz advirtió que el instituto llega al proceso en un momento institucional complejo que exige “más vigilancia sobre nosotros mismos, más rigor y menos autocomplacencia”.

También cuestionó la flexibilización de controles para detectar la intervención de servidores públicos y el tratamiento aprobado para las “boletas planchadas”, al advertir que el sistema electoral se volvió confiable al reducir la discrecionalidad y fortalecer los procedimientos.

En medio de la sesión se integró al Consejo General Alejandro Moreno Cárdenas como representante suplente del PRI, quien acusó a Morena y al gobierno de adelantarse a los tiempos electorales “con la complacencia” de las instituciones. Al dirigirse a Roberto Carlos Felipe López, le dijo: “Me dicen que usted es un hombre inteligente, con experiencia. Se ve sano, no se vaya a enfermar como los últimos tres”.

Moreno citó los recorridos de Andy López Beltrán en Tabasco, a los coordinadores en defensa de la transformación y al senador Armando Ayala Robles, quien ha presumido llevar 75 días de campaña en Baja California.

Denunció un “doble rasero” contra la oposición y exigió al INE actuar con carácter e imparcialidad.

Por su lado, Ariadna Montiel, quien también se sumó a la herradura de la democracia como representante de Morena, presumió: “Morena inicia el proceso electoral con un gran apoyo del pueblo y una amplia ventaja frente a los demás partidos.”

🔴 #ENVIVO || Ceremonia Inicio proceso Electoral Federal 2026-2027 💻 Sigue la transmisión por nuestras redes sociales. https://t.co/Tgd62Po1sq — @INEMexico (@INEMexico) September 10, 2026

Te puede interesar

- Partidos anticipan carrera al 27: gastan más de 135 mdp en sondeos, publicidad...

- Garantiza CSP inversión, no más deuda ni alza de impuestos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR