Presupuesto 2027: Sheinbaum explica los recursos destinados a la comunidad LGBT

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la contabilidad transversal permite identificar cuánto del presupuesto público se destina a atender las necesidades de determinados grupos de la población, sin que ello implique necesariamente la creación de una partida presupuestal adicional.

Durante su explicación, recordó que el año pasado se incorporó el Sistema de Cuidados, por lo que, junto con la Secretaría de Hacienda y especialistas, se revisa cuánto presupuesto de distintas dependencias está siendo destinado actualmente a las acciones relacionadas con el cuidado.

“Tiene que ver con cuánto presupuesto se destina a un grupo de la población”, explicó la mandataria.

Sheinbaum aclaró que estos recursos no representan necesariamente un presupuesto adicional, sino que permiten identificar cómo se distribuye y ejerce el gasto público para atender a determinados sectores.

🏳️‍🌈 La presidenta @Claudiashein informó que el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla por primera vez un Anexo 33 para identificar recursos destinados a las poblaciones LGBTIQ+.



El anexo busca concentrar y hacer visible el presupuesto relacionado con acciones para las… pic.twitter.com/KkwsqXCX25 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 10, 2026

“No es que sea un presupuesto adicional, sino que es un reflejo de cómo el presupuesto público atiende a cierto sector de la población”, precisó.

Como ejemplo, mencionó que integrantes de la comunidad LGBT se acercaron a la Secretaría de Hacienda para plantear la necesidad de visibilizar los recursos públicos destinados a este sector.

A partir de este ejercicio, destacó, por primera vez aparece identificado cuánto presupuesto se destina a la comunidad LGBT, como parte de esta metodología de contabilidad transversal.

La presidenta sostuvo que este mecanismo permite tener una visión más clara de cómo se orienta el gasto público y facilita el seguimiento de los recursos que impactan a distintos grupos de la población.

El Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contempla un nuevo anexo transversal denominado “Diversidad Sexual y de Género”. Los recursos serán distribuidos entre diferentes dependencias y programas de la Administración Pública Federal.

La propuesta fue presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Cámara de Diputados y marca la primera vez que el presupuesto federal incorpora un apartado transversal destinado específicamente a esta población.

El Anexo 33 reúne partidas enfocadas tanto en temas de diversidad sexual como de género. Por ello, los recursos contemplados están dirigidos a acciones relacionadas con la población LGBTIQ+, así como a políticas orientadas al reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos vinculados con la diversidad de género.

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LMCT