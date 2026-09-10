Mexicanos enfrentan cargos en Reino Unido por operar laboratorio de metanfetamina

Un grupo de cinco mexicanos, cuatro de ellos originarios de Sinaloa, se declaró no culpable este jueves ante un tribunal británico del cargo de conspiración para producir metanfetamina en un laboratorio instalado en una zona agrícola de Warwickshire, condado del centro de Inglaterra.

Los acusados son Alejandro “A”, de 45 años y originario de Michoacán; Victora “R”, de 47; Fausto “B”, de 33; Lioncio “M”, de 37, y Jose “N”, de 44.

De acuerdo con la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés), los últimos cuatro proceden de la ciudad de Culiacán.

Durante la audiencia celebrada ante el Tribunal de la Corona de Warwick, los cinco rechazaron el cargo en su contra. Sus abogados también señalaron ante la jueza Rhona Campbell que ninguno tenía conocimiento de actividades relacionadas con la fabricación de drogas.

Uno de los acusados sostuvo que trabajaba como chef, mientras otro aseguró que realizaba labores de construcción, esto según la cobertura de la BBC local. El medio británico no precisó a cuál de los procesados correspondía cada ocupación.

La acusación les atribuye una conspiración, junto con otras personas, para producir metanfetamina entre el 6 de febrero y el 14 de agosto de este año. Los cinco permanecerán en prisión preventiva y el juicio para determinar su responsabilidad quedó programado para el próximo 15 de febrero ante el mismo tribunal.

Ambriz Dimas presentó en inglés su declaración de no culpabilidad, idioma que, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, domina. Los otros cuatro mexicanos contaron con el apoyo de dos intérpretes de español para responder ante la corte.

El caso se abrió después de que agentes de la NCA intervinieron el 13 de agosto un inmueble ubicado en terrenos agrícolas remotos cerca de Furnace End, en North Warwickshire. La autoridad británica sostiene que en ese lugar operaba un laboratorio destinado a fabricar metanfetamina.

Tras las detenciones, los mexicanos comparecieron inicialmente ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, que ordenó mantenerlos bajo custodia. La investigación quedó a cargo de la NCA, con apoyo de la Policía de Warwickshire y del Servicio de Bomberos de West Midlands. Personal del Servicio de Ambulancias de esa región también permaneció disponible durante el operativo.

Dentro de la legislación para el control de drogas en Reino Unido, la metanfetamina pertenece a la Clase A, la categoría de mayor restricción y en la que también se encuentran sustancias como cocaína y heroína. El Gobierno británico establece que la producción o suministro de una sustancia de ese nivel puede alcanzar una pena máxima de cadena perpetua y una multa sin límite.

La información difundida hasta ahora no establece cuánta metanfetamina localizaron las autoridades, cuál era la capacidad de producción del laboratorio ni qué volumen de precursores químicos encontraron en el lugar.

Tampoco existe una atribución oficial de los cinco mexicanos a algún cártel. La NCA los señala como presuntos integrantes de un grupo criminal, pero no identifica a una organización específica ni establece vínculos con el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación u otra estructura delictiva mexicana.

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FGR