FGR obtiene prisión preventiva contra 15 presuntos integrantes de ‘Los Ardillos’

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra 15 adultos señalados como probables integrantes de “Los Ardillos”. Las personas fueron detenidas junto con un menor de edad en Acapulco y permanecerán en el Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo mientras se resuelve si enfrentarán proceso penal.

Durante la primera audiencia, un juez de control consideró legal la detención. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) los acusó de acopio y portación de armas de fuego, además de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Entre los adultos identificados están Ángel Zabdiel Flores Duarte, Rodolfo Vinalay Nava, Teodoro Antaño Del Carmen, José Luis Nava Vinalay, José Manuel Ramírez Vélez, Francisco Javier Garibi Sánchez, Pablo Ramírez Vidales y Daniel Jiménez Emigdio.

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La lista también incluye a Hermenegildo Camacho Moreno, Celestino Hernández Pichardo, José Alberto Venancio Lorenzo, José Jesús Lorenzo Velázquez, Yaveny Ávila Rosario, Kenia Mayre Sánchez Galvez y Verónica Duárte Duarte.

A petición de la defensa, el juez concedió la duplicidad del término constitucional. La situación jurídica de los 15 adultos se definirá en la continuación de la audiencia.

La #FGR en coordinación con el @GabSeguridadMX, obtuvo prisión preventiva oficiosa para 15 personas adultas y un adolescente, probables integrantes de una célula criminal con presencia en #Guerrero. El agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la #FEMDO, presentó los… pic.twitter.com/fdYnidR3bN — FGR México (@FGRMexico) September 10, 2026

Por separado, un juez especializado en justicia penal para adolescentes determinó que la detención del menor se realizó conforme a la ley y ordenó su internamiento preventivo. Parte de la investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Autoridades federales detuvieron a las 16 personas días atrás en Acapulco. La FGR informó que durante esa acción fueron localizadas armas de fuego, cartuchos y cargadores.

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MSL