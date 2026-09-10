Madre asesina a su hijo de 4 años con una navaja, en Acapulco

Las autoridades iniciaron con las investigaciones del crimen.

Una madre de familia identificada como Alejandra “N” asesinó a su hijo de cuatro años, dentro de su domicilio en Acapulco, de acuerdo a reportes en el estado de Guerrero.

La información recabada señala que la mujer estaría bajo los efectos de estupefacientes.

Los informes periciales señalan que Alejandra “N” primero golpeó al menor hasta dejarlo inconsciente y posteriormente le hizo una herida en el cuello con una navaja.

El crimen se reportó poco antes de las 11:00 horas del miércoles 9 de septiembre en el domicilio en donde viven la madre y el menor, ubicado en el andador Azucena de la colonia Las Parotas.

El reporte de servicios de emergencia indica que una mujer denunció a través de una llamada telefónica que Alejandra “N” estaba golpeando al niño y ya lo tenía inconsciente.

Elementos de seguridad de distintas corporaciones y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio en donde encontraron al menor sin vida, quien fue identificado como Tadeo “N”, de tan sólo cuatro años de edad.

Según el reporte oficial, los familiares intentaron golpear a la madre que asesinó al menor, pero los agentes de la Policía la detuvieron y la trasladaron para ser puesta a disposición del Ministerio Público.

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FGR