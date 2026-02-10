Guerrero reduce 55% homicidios dolosos y mejora posición nacional: SESNSP

Operativos permanentes y atención a las causas sociales forman parte del eje central para la pacificación del estado de Guerrero.

Como resultado de las acciones y estrategias de seguridad implementadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Guerrero continúa consolidando una tendencia sostenida a la baja en la incidencia de homicidio doloso, posicionándose en el lugar 19 a nivel nacional en reducción del promedio diario de este delito, con una disminución del 25 por ciento, de acuerdo con cifras presentadas por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presentó las cifras que ubican a Guerrero en una tendencia sostenida a la baja en homicidios. ı Foto: Captura de video

Durante la conferencia matutina, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, se destacó que este avance es reflejo de la política estatal basada en la coordinación interinstitucional, operativos permanentes, fortalecimiento de la presencia territorial de las fuerzas de seguridad, prevención del delito y atención a las causas que generan violencia, ejes prioritarios de la estrategia encabezada por la mandataria estatal.

Durante el informe por entidad federativa, se informó que Guerrero concentra 5.8 por ciento del total nacional de casos (91 registros); sin embargo, las estadísticas muestran una clara disminución en el comportamiento diario del delito, lo que confirma la efectividad de las medidas implementadas.

La coordinación entre fuerzas estatales y federales permite que Guerrero pase de 6.58 a 2.94 homicidios diarios en el último periodo. ı Foto: Captura de video

Asimismo, el análisis mensual reporta una reducción del 55 por ciento en el promedio diario de homicidios, y al comparar octubre de 2024 con enero de 2026, el estado pasó de 6.58 a 2.94 homicidios diarios, lo que representa una baja significativa del 55 por ciento.

La gobernadora Evelyn Salgado, impulsa y fortalece el trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE), corporaciones estatales y municipales, además de impulsar programas sociales y de reconstrucción del tejido social orientados a la pacificación del estado.

Con estas acciones el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso de seguir avanzando en la construcción de la paz, reduciendo la incidencia delictiva y garantizando mayor seguridad y bienestar para las familias guerrerenses.

