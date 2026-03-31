Playas limpias y monitoreo permanente: Semarnat descarta daño grave en arrecifes de Veracruz

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró que las playas de Veracruz mantienen condiciones aptas para visitantes tras los reportes recientes de presencia de hidrocarburos. Durante un recorrido en Coatzacoalcos, la funcionaria sostuvo que el monitoreo no detectó afectaciones severas en el sistema arrecifal, aunque las inspecciones continúan.

Acompañada por autoridades ambientales, personal de Pemex y representantes de distintas dependencias, la secretaria explicó que existe vigilancia activa en nueve Áreas Naturales Protegidas ubicadas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. En ocho de ellas se localizaron rastros mínimos de hidrocarburo, pero las brigadas lograron retirarlos.

▶️ #SemarnatEnTerritorio | Desde Barrillas, Veracruz, se verifica el avance en la limpieza de playas y el trabajo interinstitucional para la protección de los ecosistemas del Golfo de México.



La secretaria @aliciabarcena y el Ingeniero Miguel Ángel Miranda de @Pemex, nos… pic.twitter.com/kft4l7KO9U — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) April 1, 2026

Pedro Álvarez Icaza, comisionado federal, explicó que buzos especialistas realizaron inspecciones y no encontraron afectaciones en los arrecifes. De acuerdo con su declaración “vino una misión de la Unesco para revisar justamente el Sistema Arrecifal de Veracruz, y pudimos constatar que ahí no había impacto”.

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Desde Pemex, el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, Miguel Ángel Miranda Mendoza, informó que las revisiones en mar abierto abarcaron mil 300 kilómetros sin detectar contaminación. También detalló que la franja costera entre Coatzacoalcos y Punta San Juan ya quedó atendida. “Mar adentro está limpio”, afirmó.

En tierra, cuadrillas locales ejecutaron labores manuales sin maquinaria pesada ni químicos, con el objetivo de evitar daños adicionales al entorno. Más del 90 por ciento del personal contratado proviene de comunidades cercanas, lo que fortaleció la respuesta operativa en la zona.

Bárcena llamó a la población a mantener comunicación con las autoridades ante cualquier hallazgo. “Si encuentran hidrocarburos que nos avisen, si ven algún espécimen afectado, también”, pidió, al subrayar la importancia de proteger áreas de anidación de tortugas.

Recorrimos playas desde Coatzacoalcos a Barrillas Dialogamos con pobladores #Veracruz para escuchar sus preocupaciones, informar acciones que de limpieza y proteccion de ecosistemas. Acordamos reunión con representantes de @Pemex y @Conapesca para atender sus demandas pic.twitter.com/vVH0G721BC — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) March 31, 2026

Sobre iniciativas ciudadanas como el acopio de cabello para contener contaminantes, Pemex señaló que prioriza métodos convencionales de limpieza por su eficacia comprobada.

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MSL