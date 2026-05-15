Liberan a 3 implicados en caso de huachicol

Ordenan liberar a tres señalados por nexos con red de huachicol en Nuevo León

Una jueza federal ordenó la liberación de tres de las cuatro personas detenidas durante operativos realizados en Nuevo León, quienes eran investigados por presuntos vínculos con una red dedicada al robo y tráfico ilegal de combustible relacionada con José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, identificado por autoridades como operador del Cártel del Noreste.

La resolución fue emitida por la jueza María de los Ángeles Padrón, quien determinó no vincular a proceso a tres de los implicados tras revisar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Únicamente uno de los detenidos permaneció sujeto a procedimiento judicial mientras continúan las investigaciones federales sobre la presunta red de huachicol.

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Las capturas ocurrieron luego de una serie de cateos encabezados por fuerzas federales en inmuebles ubicados en Monterrey y San Pedro Garza García, en Nuevo León. Durante los operativos también fueron asegurados vehículos de lujo, armas, dinero en efectivo y animales exóticos que permanecen bajo resguardo de las autoridades.

Ordenan liberar a tres señalados por nexos con red de huachicol en Nuevo León ı Foto: Semar

De acuerdo con las investigaciones federales, los detenidos estarían presuntamente relacionados con una estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”, esquema utilizado para introducir combustibles al país mediante documentación falsa o con clasificaciones alteradas para evitar el pago de impuestos y mover hidrocarburos de manera ilegal.

Las indagatorias apuntan a que esta red operaba principalmente en el norte del país y mantenía actividades relacionadas con el almacenamiento, distribución y traslado irregular de combustibles. Autoridades federales investigan además posibles conexiones con operadores financieros y empresas utilizadas para el movimiento de hidrocarburos.

El caso tomó relevancia luego de la reciente detención de José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán” o “El Mamado”, señalado por autoridades como presunto líder de una célula criminal vinculada al tráfico ilegal de combustible y otras actividades delictivas relacionadas con el Cártel del Noreste.

En paralelo, autoridades federales mantienen abiertos distintos operativos en Nuevo León como parte de la estrategia contra el huachicol. En días recientes también fueron asegurados miles de litros de combustible, pipas y vehículos en diversos puntos de la entidad, además del hallazgo de un túnel clandestino dentro de instalaciones de Pemex en Santa Catarina.

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MSL