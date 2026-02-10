Homicidios en México caen 42% durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, reporta el SESNSP

Marcela Figueroa, titular del SESNSP, presentó el balance de incidencia delictiva con corte a enero de 2026.

Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios en México registró una reducción del 42 por ciento, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al presentar un balance de la incidencia delictiva, con corte a enero de 2026, la titular del organismo, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 a 50.9 víctimas.

La reducción de homicidios coloca a enero de 2026 como el mes con el nivel más bajo desde 2016. ı Foto: Captura de pantalla

La funcionaria destacó que este resultado ubicó a enero de 2026 como el mes con el nivel más bajo de homicidios en los últimos 17 meses, además de ser el enero con menor registro desde 2016.

El informe señala que siete entidades concentran el 50.6 por ciento de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero. En contraste, 26 estados reportaron una disminución en su promedio diario de este delito.

Respecto a los delitos de alto impacto, Figueroa indicó que la tendencia general también ha sido a la baja, con una reducción del 31 por ciento, al pasar de 636 casos en octubre de 2024 a 441.3 en enero de 2026.

En la comparación anual, la disminución alcanza el 55 por ciento respecto a 2018, según los datos del SESNSP. No obstante, el reporte advierte que la extorsión fue el único delito de alto impacto que mostró un incremento, con un alza del 2.6 por ciento entre enero de 2025 y enero de 2026.

am