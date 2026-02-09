‘Puede esperar 6 años’, reitera Sheinbaum a Saúl Monreal por intenciones de gubernatura

Claudia Sheinbaum reiteró que Morena aplicará medidas contra el nepotismo desde 2027 y llamó a Saúl Monreal a esperar para contender.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su postura en contra del nepotismo en cargos de elección popular y consideró que Saúl Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, debería esperar seis años antes de buscar la gubernatura del estado.

Lo anterior, luego de que el senador morenista reafirmara públicamente sus aspiraciones políticas durante una asamblea, donde sostuvo que su participación dependerá de la voluntad ciudadana.

Yo voy hasta donde ustedes quieran que vaya. No hay ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo Saúl Monreal, en una asamblea el fin de semana



Al ser cuestionada durante su conferencia matutina, la mandataria federal recordó que Morena reformó recientemente sus estatutos y que ella misma envió al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional para evitar que familiares directos de funcionarios en funciones puedan contender de manera inmediata por cargos públicos.

Sheinbaum explicó que dichas reformas buscan impedir que padres, hijos, hermanos o familiares hasta el cuarto grado puedan sucederse en puestos de elección popular, así como eliminar la reelección de presidentes municipales, diputados y senadores.

Detalló que, aunque estas reformas ya fueron aprobadas, su aplicación constitucional será a partir de 2030, mientras que Morena se comprometió a implementarlas desde 2027.

Desde su perspectiva, la presidenta consideró que es un error que familiares intenten conservar el poder dentro de un mismo grupo, ya que se trata de una práctica que no es bien vista por la ciudadanía y limita la participación de nuevos perfiles.

Está mal que sean hermanos, que sean primos; no le gusta eso a la gente y no está bien. Hay que dar oportunidad a que participen otras personas Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Por lo anterior, insistió en que, en el caso de Saúl Monreal, lo más adecuado sería aguardar al siguiente periodo electoral.

