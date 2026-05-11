‘Escuelas no son lugar de resguardo para niños’, señala Delgado previo a sesión para revisar calendario escolar

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, comentó que las escuelas no son instancias para el resguardo de niñas y niños, luego de que familias y organizaciones reclamaron contra el ajuste al calendario escolar para cerrarlo de manera anticipada con motivo de las altas temperaturas y el Mundial que se recibe este año en el país.

En su mensaje a la apertura de la Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), dijo que el acuerdo para adelantar la clausura del periodo educativo al 5 de mayo respondió a una realidad que no se puede negar.

Sostuvo el argumento de anticipar el cierre del ciclo a las altas temperaturas que se enfrentan en algunas regiones del país y ante esto también debe de responder el calendario educativo, a lo cual se suma el Mundial de futbol.

"Después del 15":

Porque Mario Delgado afirmó que tras el 15 de junio se mantienen ls aulas abiertas sin un propósito pedagógico pic.twitter.com/OdlDHV1bDM — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 11, 2026

Como autoridades, nos debemos al mandato del pueblo y a la sensibilidad de nuestra presidenta. Lo acordado el 7 de mayo pasado respondió a realidades innegables. El azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el mundial de fútbol. Son preocupaciones legítimas Mario Delgado, titular de la SEP



Calendarios no se ajustan siempre a la realidad, asegura

En ese contexto fue que comentó que la decisión careció de la opinión de las familias y los maestros, pero también “confrontar el fondo del sistema”, al señalar que la composición actual de los periodos escolares responde más a estándares internacionales e indicadores homologados que no se ajustan necesariamente a la realidad mexicana.

Al enunciar países que cuentan con calendarios con menos días de clases, Delgado Carrillo comentó que “para la Nueva Escuela Mexicana, lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de las obras de custodia”.

Además, aseguró que después de que se entregan calificaciones en la escuela, alrededor del 15 de junio, se entra en un periodo de descarga administrativa que se extiende hasta la mitad de julio, en donde las escuelas permanecen abiertas sin que haya motivos pedagógicos para ello.

Tras entrega de calificaciones, no se aprovecha plenamente el tiempo, argumenta

Solo por cumplir un conteo, se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez Mario Delgado, titular de la SEP



No obstante, también reconoció que el cierre de las escuelas representa una carga que cae sobre las mujeres principalmente, lo cual consideró “insensible”.

Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores Mario Delgado, titular de la SEP



El secretario concluyó su mensaje y continuó la reunión en la que junto a los secretarios de educación de los estados se analizan los cambios al calendario escolar.

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