Detienen con droga al hermano de la delegada del Bienestar en Poza Rica

La Fiscalía de Veracruz informó la detención de al menos 8 personas relacionadas con la venta de droga en la colonia Magisterial, en el municipio de 𝗧𝗶𝗵𝘂𝗮𝘁𝗹𝗮́𝗻. Entre los detenidos se encontró a Heriberto “N”, identificado como hermano de Estefani Galassi Gómez, delegada regional del Bienestar en Poza Rica.

Las detenciones ocurrieron durante un cateo a un inmueble tras reportes de que se realizaban 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘆 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗮𝗿𝗰𝗼́𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀 en la zona norte de la entidad.

El hermano de la delegada del Bienestar en Poza Rica fue detenido junto a otras 7 personas, las cuales fueron identificadas como:

𝗥𝗮𝘂́𝗹 𝗕𝗶𝗿𝘇𝗮𝗯𝗶𝘁𝗵 “𝗡”

𝗔𝗻𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻 “𝗡”

𝗕𝗲𝗿𝗻𝗻𝘆 𝗔𝗿𝗮𝗶𝗻 “𝗡”

𝗗𝗲𝗻𝗶𝗹𝘀𝘀𝗼𝗻𝗝𝗼𝘀𝗲́ “𝗡”

𝗔𝘁𝗮𝗻𝗮𝗰𝗶𝗮 “𝗡”

𝗦𝗮𝗹𝘂𝘀𝘁𝗶𝗼 “𝗡”

𝗚𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮 “𝗡”

En la captura de las personas, que están ligadas a un grupo delictivo generador de violencia en la región, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (𝗦𝗦𝗣), Secretaría de la Defensa Nacional (𝗦𝗘𝗗𝗘𝗡𝗔) y Guardia Nacional.

En el inmueble que fue cateado se aseguraron 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗼𝘀𝗶𝘀 de hierba verde seca con características similares a la 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗵𝘂𝗮𝗻𝗮, así como sustancias con apariencia de 𝗰𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮𝗹 𝘆 𝗰𝗼𝗰𝗮𝗶́𝗻𝗮.

“Las personas detenidas serán 𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗼́𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 correspondiente, quien definirá su situación jurídica en próxima audiencia inicial”, informó la Fiscalía de Veracruz en una publicación realizada en las redes sociales.

Cateo en Tihuatlán: Fiscalía de Veracruz desarticula presunta célula delictiva y asegura narcóticos https://t.co/9W0k6dU9je pic.twitter.com/3fhgZXixWg — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) March 31, 2026

Estefani Galassi se pronuncia tras detención de su hermano

La delegada del Bienestar en Poza Rica confirmó que su hermano se encuentra en un proceso legal en el municipio de Tihuatlán, donde fue detenido por presunta venta de droga.

“Establecí comunicación con mi familia, quienes me confirmaron que mi hermano se encuentra actualmente en un proceso legal en el municipio de Tihuatlán, Veracruz”, indicó Estefani Galassi Gómez en un posicionamiento en las redes sociales.

Además, confió en que las autoridades harán su trabajo con apego a la ley y respeto al debido proceso. Incluso, hizo un llamado para que no se politice el arresto de su hermano para denostar a persona.

“Hago un llamado respetuoso a no magnificar ni politizar este asunto legal ajeno a mi persona, ni utilizar mi nombre para construir narrativas alejadas de la realidad, que solo buscan confundir y denostar a mi persona”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR