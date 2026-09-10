Tamaulipas ofrece certidumbre y conectividad a las empresas de capitales extranjeros, destacan

En los últimos cuatro años, Tamaulipas levantó 173 proyectos de inversión con un monto de más de 20 mil millones de dólares y actualmente operan 950 empresas de capital extranjero; además, la amplía conectividad terrestre-marítima con Estados Unidos y la seguridad brindan certidumbre para que las compañías se instalen en la entidad.

“Hemos atraído empresas a Tamaulipas buscando la proximidad con Texas. Nos ayuda mucho nuestra plataforma logística, tenemos 19 cruces fronterizos, tres puertos marítimos, próximamente un puerto interior en Ciudad Victoria. Todo nos está ayudando a consolidarnos y a que las empresas que ya están instaladas sigan creciendo”, indicó Catalina Martínez, directora de Inversión del gobierno de Tamaulipas, en entrevista con La Razón.

En el marco del RioPlex FDI Summit, la funcionaria explicó que del total de los 173 proyectos, Reynosa concentra 32 por ciento; Altamira, 19 por ciento; Nuevo Laredo, 16 por ciento; Matamoros, 15 por ciento y el resto se divide en municipios del sur de la entidad como Ciudad Mante y Tampico, “los sectores estratégicos en donde más están llegando estos proyectos son el sector comercial, el sector de manufactura automotriz, manufactura eléctrico, electrónica y el sector petroquímico”.

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Aseguró que la apuesta de las 950 empresas por la entidad brinda confianza a aquellas que buscan localizar sus operaciones; no obstante, la Secretaría de Economía estatal ha trabajado en la promoción, la atracción de inversiones, en el acompañamiento a las compañías nuevas y también con un programa de incentivos.

“A través de otra área que está en la Secretaría de Economía, se les apoya, se les asesora, cualquier cualquier tema que tengan vienen con nosotros y se les ayuda a gestionar permisos, licencias, cualquier trámite que esté atorado, y es importante esta asesoría acompañamiento para que se sientan protegidos y puedan seguir pensando en expansiones en el estado”, acotó Catalina Martínez.

El trabajo coordinado entre el gobierno de Tamaulipas y el sector empresarial ha permitido consolidar un entorno seguro en el estado, destacando su zona sur entre las cinco más seguras de México, “se están teniendo logros y se está trabajando para que todo el estado esté dentro del top cinco”.

Muestra de esta estabilidad y de la eliminación del antiguo estigma de inseguridad es la normalidad con la que transita el comercio exterior por sus carreteras: empresas del Bajío, Nuevo León y Coahuila transportan sus vehículos hacia el puerto de Altamira para su exportación sin necesidad de seguridad especial. De esta manera, la funcionaria reafirmó que Tamaulipas es un territorio seguro, atractivo para la inversión y lleno de oportunidades.

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FGR