Nu avanza en su esrategia de expansión con su llegada a EU y su cuenta multidivisa

Las oficinas sede de la financiera, en una imagen de archivo.

Nu informó que dio un nuevo paso en su proceso de expansión con su lanzamiento en Estados Unidos y la presentación de Nu Global, una cuenta digital multidivisas para personas que busquen movilizar dinero de forma rápida y sin comisiones entre más de 35 países.

“Este es el siguiente capítulo de algo que comenzamos hace trece años en una pequeña casa de São Paulo. Desde nuestra fundación, hemos creído que la banca digital centrada obsesivamente en el consumidor es el futuro de la banca minorista a nivel global y, después de demostrar esta hipótesis con más de 140 millones de clientes entusiastas en América Latina, nos entusiasma comenzar a ejecutar nuestra tesis más allá de nuestra región principal”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nu.

De acuerdo con la fintech, su entrada al mercado estadounidense con una oferta de productos financieros está diseñada para ayudar a los clientes a administrar sus operaciones bancarias diarias.

TE RECOMENDAMOS: Así abrió el dólar este jueves Este es el precio del dólar HOY jueves 10 de septiembre de 2026

Dentro de los beneficios de la entrada al mercado estadounidense, se encuentra una oferta de productos financieros diseñada para ayudar a los clientes a administrar sus operaciones bancarias diarias.

La Cuenta Nu ofrece un rendimiento diario de 3.50 por ciento sobre cada dólar, con depósitos mantenidos en Lead Bank, socio de Nu asegurado por la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).

Explicó que también incluye una tarjeta de débito de metal de edición limitada, metas de ahorro específicas con acceso total e instantáneo a los fondos y la posibilidad de realizar transferencias de dinero nacionales e internacionales en pocos minutos y sin comisiones, comenzando con transferencias a Brasil, México y Colombia, y con una próxima expansión a decenas de países adicionales.

Asimismo, señaló que los clientes podrán aumentar su rendimiento a 4.50 por ciento APY en una meta de ahorro de hasta 10 mil dólares al vincular la cuenta con la Tarjeta de Crédito Nu y realizar transacciones que cumplan los requisitos.

A través de una relación exclusiva con su socio Mastercard, la Tarjeta de Crédito Nu no tiene cuota anual y ofrece un cashback ilimitado de 1.5 por ciento en cada compra, cifra que los clientes podrán aumentar a 2.0 por ciento al cumplir determinadas condiciones. Los titulares de la tarjeta también disfrutarán de los beneficios Mastercard World Elite, junto con una tarjeta de metal premium de edición limitada.

Cabe mencionar que en septiembre de 2025, Nu solicitó una licencia bancaria nacional a la Oficina del Contralor de la Moneda y obtuvo la aprobación condicional para establecer un banco nacional en Estados Unidos. Asimismo, el lanzamiento mediante un modelo de banco asociado permite hoy a la compañía comenzar a atender a sus clientes y recopilar sus comentarios desde etapas tempranas.

De igual manera, Nu informó que evolucionó hacia una plataforma globa de servicios financieros digitales; sin embargo, construirla los obligó a mirar más allá de cualquier mercado individual hacia problemas universales.

Así, explicó que más de 300 millones de personas viven y trabajan entre distintos países cada año, movilizando alrededor de 800 mil millones de dólares a nivel internacional tan sólo en 2025 sin embargo, en promedio pierden 6.0 por ciento de ese dinero en comisiones para las transferencias.

Con Nu Global le ofrece a los clientes con estilos de vida internacionales una forma de administrar su dinero diariamente, ya que todos los depósitos se convierten en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC) —stablecoins vinculadas al dólar estadounidense y al euro—, con un rendimiento diario de 3.50 por ciento APY y 2.20 por ciento APY, respectivamente, además de que la gestión diaria del dinero permite a los clientes enviar y recibir dinero entre más de 35 paíeses.

“La oferta se complementa con una tarjeta Mastercard virtual que permite a los clientes gastar en cualquier lugar del mundo con tipos de cambio competitivos y sin márgenes adicionales”.

Te puede interesar

- Partidos anticipan carrera al 27: gastan más de 135 mdp en sondeos, publicidad...

- Garantiza CSP inversión, no más deuda ni alza de impuestos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR