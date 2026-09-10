¿Quién es Sofía Yunes, la ex candidata de Movimiento Ciudadano que abrió su página azul?

Una política mexicana retirada ha llamado la atención de los internautas en los últimos días, pues la excandidata de Movimiento Ciudadano (MC), Sofía Yunes, compartió por medio de sus redes sociales que abrió su página azul.

Previo a la atención que le están dando por compartir contenido en la página azul, la excadidata de MC ya se encontraba en el ojo del huracán, pues el dirigente de Veracruz del partido naranja, Luis Carbonell de la Hoz, dijo; en 2025, que eran “la única opción libre de traidores, libre de Yunes”

Ante esto, Sofía Yunes externó que la familia con dicho apellido es enorme, “y cada uno es responsable de sus acciones, no es ninguna loza estoy muy orgullosa de mis abuelos y mis padres de ocupación comerciantes”.

Los Yunes somos una familia enorme y cada uno es responsable de sus acciones, no es ninguna loza estoy muy orgullosa de mis abuelos y mis padres de ocupación comerciantes, jamás he apoyado a la 4T, ni cuando renuncié a MC ya dejen de cargarme cuentas que no debo https://t.co/c7abU0HcOK — Sofia Yunes (@SophieYunes) October 23, 2025

¿Quién es Sofía Yunes?

Sofía Yunes Gamboa nació el 15 de agosto de 1980 en Soledad de Doblado, Veracruz, y cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación pr la Universidad Iberoamericana de Puebla.

En 2006 fue electa como diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), siendo reelegida en 2010 para el mismo cargo, mismo que dejó en 2012 para lanzarse como candidata a la gubernatura de Veracruz.

Yunes Gamboa también fue candidata para la presidencia municipal de Soledad de Doblado, de la ciudad veracruzana con el mismo nombre, bajo el partido Nueva Alianza, para las elecciones estatales del 4 de junio del 2017.

En 2019 fue diputada local de Movimiento Ciudadano, y el 16 de enero del 2023, Yunes Gamboa compartió por medio de redes sociales que se había registrado como pre candidata a diputada local por el distrito XVII con cabecera en Alvarado, Veracruz.

“Agradezco a mis compañer@s que me han acompañado a lo largo de este camino y a los que se seguirán sumando a este proyecto” se lee en la publicación con una fotografía en la que aparece con el logotipo de Movimiento Ciudadano de fondo.

Luego de ser acusada por presunta traición al partido naranja, en 2024 decidió renunciar al partido debido a que; aseguró que “Movimiento Ciudadano no tiene un proyecto propio” sino que “se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena”.

Sofía Yunes Gamboa se registró en 2023 como pre candidata a diputada local por el Distrito XVII ı Foto: Redes Sociales

Recientemente compartió en sus redes sociales un video en el que aseveró que sus recursos provienen de la iniciativa privada, y que ya no está interesada en estar vinculada con ningún proyecto o partido político.

Además, volvió a estar bajo el escrutinio en redes luego de confirmar que abrió una cuenta en OnlyFans debido a que muchas personas estaban lucrando con su imagen, por lo que decidió ofrecer a sus seguidores “un espacio auténtico para conectar” con ella.

De acuerdo con la descripción de su cuenta oficial en la página azul, en esta comparte contenido que no publica en mis redes sociales abiertas: “fotos y videos exclusivos, momentos detrás de cámaras, lives, sorpresas y detalles preparados especialmente para quienes forman parte de esta comunidad.”

Sofía Yunes confirma que tiene página en OnlyFans y comparte el link ı Foto: Captura de pantalla

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