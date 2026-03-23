¿Quién se quedará con OnlyFans tras muerte de su dueño Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, murió este 23 de marzo, luego de haber enfrentado una lucha contra el cáncer, por lo que surge la duda de quién se queda su multimillonaria empresa, es decir, quién la hereda.

La mañana del lunes 23 de marzo un portavoz de la plataforma de contenido para adultos confirmó la muerte del empresario y economista.

¿Quién hereda OnlyFans, tras la muerte de Leonid Radvinsky?

De acuerdo con la información que circula en Internet, Leonid Radvinsky tenía todas sus acciones de Fenix ​​International, la empresa matriz de OnlyFans, en un fideicomiso llamado LR Fenix desde 2024.

Ese fideicomiso es el que controla la empresa Fenix ​​International y tras su muerte, la propiedad pasa a su patrimonio/herederos a través de ese trust, no a una sola persona automáticamente.

Esto significa que la compañía sigue operando de manera normal y las decisiones las toman el equipo directivo, encabezado por la CEO actual que es Keily Blair y los administradores del fideicomiso.

Por el momento no se ha dado a conocer públicamente un nuevo dueño de OnlyFans. Lo que sí se sabe es que en 2025, Leonid tenía planeado vender la compañía, pero al final ya no se concretó la venta.

Muere el dueño de OnlyFans a los 43 años ı Foto: Redes sociales





Esto hizo Leonid Radvinsky con OnlyFans

Leonid Radvinsky compró OnlyFans en el 2018, tan solo dos años después de que fue fundada por dos empresarios británicos. Sin embargo, bajo su propiedad, la red social pasó de ser una plataforma que antes evitaba el contenido explícito a un fenómeno solo para adultos con más de 300 millones de usuarios y más de mil millones de dólares en ingresos anuales, impulsado por artistas eróticos e influencers famosos, quienes actualmente siguen generando ingresos gracias a este modelo.

OnlyFans es una plataforma sin censura, pero hay que pagar suscripción y OnlyFans se queda con el 20% de las ganancias de los creadores.

En México unas de las creadoras de contenido para adultos más famosas son Celia Lora y Karely Ruiz, mientras que en esta plataforma también hay famosas como Cardi B, Bella Thorne, Iggy Azalea, Bhad Bhabie y Mia Khalifa.