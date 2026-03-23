¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans? ¿Qué le pasó?

El dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, falleció este 23 de marzo, así lo dio a conocer un portavoz de la plataforma de contenido por suscripción, enfocado para adultos.

El empresario estaba enfrentando una batalla contra una dura enfermedad, la cual habría provocado su fallecimiento.

¿De qué murió Leonid Radvinsky?

De acuerdo con la información difundida por la revista Variety, Leonid Radvinsky murió a causa de cáncer, sin embargo, por el momento se desconoce qué tipo de cáncer padecía el empresario.

“Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles”, señaló el portavoz de OnlyFans.

¿Cuánto vale OnlyFans?

OnlyFans es una plataforma de suscripción de usuarios, en la que los creadores ofrecen contenido enfocado al ámbito para adultos, si bien este es el uso más común de la plataforma, originalmente se creó para vender todo tipo de contenido y de temas, no necesariamente para fotos y videos explícitos.

La empresa de OnlyFans cuesta, aproximadamente, 8 mil millones de dólares ya que esa era la cantidad en la que Leonid quería vender la plataforma en el 2025.

La cual hasta el último corte tenía más de 300 ml usuarios activos, de hecho en 2023 pagó 6.6 mil millones de dólares a los creadores de contenido, pues OnlyFans se queda con el 20 por ciento de las ganancias de las suscripciones que tienen los creadores de contenido.

Así reaccionan en redes a la muerte del creador de OnlyFans

Algunos usuarios lamentaron la muerte del dueño de OnlyFans, una de las que más llamó la atención fue Piper Rockelle, quien es creadora de OnlyFans y se enteró de la muerte de Leonid en un live, por lo que la joven empezó a llorar y preocuparse por su futuro en la plataforma. “No, mi vida está arruinada. Ahora no puedo ganar dinero. Te pagaría”, dijo.