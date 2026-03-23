Muere Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans, a los 43 años

Leonid Radvinsky, empresario y dueño de la plataforma de OnlyFans, murió este lunes 23 de marzo a los 43 años de edad, así se dio a conocer a través de las redes sociales.

El empresario padecía de una enfermedad por la cual estuvo luchando en los últimos años de su vida, sin embargo, perdió la batalla y falleció.

En la revista Variety sus familiares confirmaron el fallecimiento del empresario originario de Ucrania, pero que se crió en Chicago, Estados Unidos.

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“Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles”, se lee en el mensaje que dio a conocer un portavoz de OnlyFans a la publicación.

¿Quién era Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky era un empresario que nació en Ucrania, pero que desde joven se crió en Chicago, Estados Unidos, así que pasó su vida en ese país. Leonid estudió Economía, en la Universidad de Northwestern.

La plataforma de OnlyFans fue creada por los empresarios británicos Tim Stokelyy y Guy Stokely en 2016, sin embargo, para el 2018, Leonid Radvinsky compró la red social de suscripción a través de Fenix International.

Si bien la plataforma fue despegando desde que se creó, cuando Leonid la tomó ésta se convirtió en un gigante de la industria enfocada especialmente para adultos.

En 2025, Radvinsky estuvo en conversaciones para vender OnlyFans por alrededor de 8 mil millones de dólares, posiblemente para atender los gastos de su enfermedad.

Hasta el 2025 se supo que OnlyFans tenía alrededor de 305 millones de usuarios.

Según los datos, la plataforma se queda con el 20% de las ganancias de los creadores y en el 2023 pagó cerca 6.6 mil millones de dólares a los creadores, un 19% más, o 1.2 mil millones de dólares más que el año anterior.

En México las creadoras de contenido más famosas de OnlyFans son Karely Ruiz y Celia Lora, quienes están en el top de las que más ganan dinero con esta plataforma.

Después de las filtraciones que ha habido del contenido de los creadores, la plataforma implementó ciertas medidas para evitar que su contenido se filtré en las redes sociales como le ha ocurrido a Karely Ruiz o Celia Lora en México, ya que esta plataforma tiene presencia en todo el mundo.