Sheinbaum defiende entrega de programas sociales; niega fines electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la entrega de programas sociales del Gobierno federal y rechazó que los recursos sean utilizados para obtener votos rumbo a las elecciones de 2027, al señalar que las principales pensiones y becas tienen carácter universal y están respaldadas por la Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a las críticas que señalan que los apoyos económicos, particularmente los destinados a estudiantes, podrían utilizarse para gastos de entretenimiento o incluso para adquirir sustancias nocivas.

Sheinbaum sostuvo que el incremento de los recursos destinados a los programas sociales no responde a un propósito electoral, sino al cumplimiento de lo establecido en la Constitución, que obliga a que estos apoyos aumenten por encima de la inflación.

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Los programas que representan mayores recursos, como pensión de adulto mayor o becas de preparatoria o becas de secundaria, son universales Claudia Sheinbaum



🔴La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la universalidad de los programas sociales y negó su uso con fines electorales.



Asimismo, reconoció que moderará sus intervenciones públicas para cumplir con la normativa que entra en vigor con el inicio del proceso electoral. pic.twitter.com/QpvOAXRC45 — Azucena Uresti (@azucenau) September 10, 2026

Explicó que la pensión para adultos mayores, que representa más de 500 mil millones de pesos, se entrega a todas las personas de 65 años y más, sin importar su filiación política o preferencia electoral.

“¿No podría ser clientelar porque la reciben todos?”, cuestionó la Presidenta, al señalar que los beneficiarios no son interrogados sobre el partido por el que votarán ni condicionados políticamente para recibir el apoyo.

A diferencia de los antiguos esquemas de asistencia social, dijo, actualmente los beneficiarios se incorporan a los programas bajo reglas establecidas y reciben sus recursos mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Sheinbaum también defendió el carácter universal de las becas para estudiantes de escuelas públicas y explicó que esta decisión surgió, en parte, de experiencias previas en las que los apoyos estaban condicionados al desempeño académico.

Recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México se realizó un estudio sobre el programa denominado Niños Talento, que otorgaba apoyos a estudiantes con determinadas calificaciones.

Tarjetas del Banco del Bienestar en imagen de archivo ı Foto: Especial

De acuerdo con Sheinbaum, el análisis mostró que el esquema generaba una división dentro de los salones de clase entre quienes eran considerados “buenos” y “malos” estudiantes, además de provocar discriminación hacia quienes no recibían la beca.

Por ello, señaló que se optó por avanzar hacia un modelo universal, cuyo propósito es apoyar a las familias y evitar que el acceso al recurso se convierta en un mecanismo de exclusión entre estudiantes.

La Presidenta reconoció que no todos los programas sociales son universales y puso como ejemplo Sembrando Vida, cuyos beneficiarios se concentran principalmente en entidades como Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Explicó que esta focalización responde a criterios relacionados con las zonas de mayor deforestación y tiene como objetivo recuperar la masa forestal, además de apoyar a los productores para que puedan cultivar árboles maderables y frutales y mantener cultivos para el autoconsumo.

Sheinbaum rechazó nuevamente que estos programas sean utilizados para intercambiar apoyos por votos y, ante el inicio del proceso electoral, señaló que deberá cuidar sus declaraciones para evitar incurrir en alguna conducta que pudiera ser sancionada por las autoridades electorales.

Es falso que se utilicen para un asunto de voto Claudia Sheinbaum



La mandataria insistió en que los programas sociales forman parte de una política pública establecida en la Constitución y no de una estrategia para condicionar a los ciudadanos electoralmente.

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LMCT