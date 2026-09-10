Facilidades, beneficios y simplificación de trámites para micro y pequeñas empresas fortalecen el bienestar: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que las facilidades, beneficios en el pago de impuestos y simplificaciones administrativas que se proyectan otorgar en el Paquete Económico 2027 a las micro y pequeñas empresas a través del SAT, el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Nacional Financiera (NAFIN) fortalecen el bienestar y son resultado de un diálogo con las cámaras empresariales.

“¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo? Simplificar y hacer digital los trámites, ¿Qué está haciendo el IMSS? Simplificar y hacer digital los trámites, todos los trámites que se tienen que hacer con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo. Y el SAT también está simplificando en el RESICO, que fue diseñado en la administración del Presidente López Obrador y que ahora estamos dando todavía más facilidades e incluso aumentando el rango de los que entran al RESICO. Ese es el beneficio para las micro y pequeñas empresas. Y en el caso de NAFIN poder sacar un crédito”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que actualmente hay 4 millones 178 mil 276 micro y pequeñas empresas (personas y micronegocios) que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos. En tanto, el padrón de medianas empresas está conformado por 254 mil 278 con ingresos anuales hasta por 35 mdp.

Por lo anterior, la propuesta es dar nuevos beneficios, como:

Para personas: Ingresos anuales pasan de 3.5 a 5 mdp; para sector primario, se incrementan los ingresos exentos de ISR, de 900 mil pesos a 1 mdp; opción a pagos de ISR trimestrales, en lugar de mensuales; y pago a plazos para contribuyentes que no hayan presentado pagos mensuales, sin dejar de tributar en el RESICO.

Para empresas: Ingresos anuales pasan de 35 a 50 mdp y en el cálculo del ISR, se duplican las tasas de depreciación para los activos que utilizan para sus actividades.

Para personas y empresas: De forma opcional, pago simplificado de IVA con tasa efectiva directa de 7 por ciento sobre el ingreso y pago en una sola declaración para ISR e IVA.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló un conjunto de medidas para simplificar los trámites para microempresas, para que sean más rápidos, sencillos y para liberar cargas administrativas; por ello, a partir de ahora se podrá realizar el Registro digital con la captura de solo 14 campos adicionales a la e.firma del SAT, previamente tenían que llenarse 80 campos.

También se implementará una Contribución integrada, para realizar en un solo pago las contribuciones de ISR y cuotas de seguridad en un único portal en coordinación con el IMSS.

Como parte de esta simplificación se abrirá un micrositio para movimientos como altas, bajas y cambios salariales; además la determinación digital de la prima del seguro de riesgo de trabajo no será obligatoriamente presentada en febrero; se creará la Tarjeta de identificación patronal digital (TIP) por lo que quedará eliminado el documento físico y no se requerirá hacer el trámite presencial; se podrá realizar la reactivación de registros patronales por Buzón IMSS; se tendrá disponible, a partir de octubre, en Buzón IMSS el formato de pago de cuotas digital; y además se contará con Buzón IMSS para orientación y vigilancia preventiva el primer año.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, puntualizó que se impulsa una nueva estrategia de Simplificación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) para pasar de ocho a un trámite la inscripción que deberá acreditarse únicamente con la e.firma; además se reduce el tiempo de respuesta de la autoridad de 20 a 5 días hábiles.

El director general de Nacional Financiera (NAFIN), Carlos Torres Rosas, informó que a las micro y medianas empresas se les ofrecen las siguientes modalidades de crédito: Micro Negocio hasta por 500 mil pesos en un plazo de hasta 3 años; Mi Primer Crédito de hasta 5 mdp por 5 años; y Eco Crédito para la sustitución de equipos que consumen mucha energía por opciones más sustentables, el monto se carga al recibo de la luz de CFE y puede cubrirse en un plazo de hasta 5 años.

Mientras que para PyMES más consolidadas se otorga el crédito empresarial a través de NAFIN hasta por 20 mdp en un plazo de 7 años y por Bancomext hasta por 30 mdp o lo equivalente en dólares en un plazo de hasta 15 años.

Anunció que en lo que va de esta administración se han otorgado 112 mil 983 créditos por un monto cercano a los 315 mil mdp y se han impartido más de 50 mil horas de capacitaciones gratuitas en las que se ofrecen recursos hasta en ocho lenguas indígenas.

Hizo un llamado a dueños de micro y medianas empresas a ponerse en contacto en los números 800-NAFINSA (62-346-72) y 800-EXPORTA (39-767-82).

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