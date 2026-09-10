Al arranque del proceso electoral 2026-2027.

‘Alito’ Moreno y Ariadna Montiel llegan al INE rumbo a las elecciones de 2027

Líderes nacionales del PRI y Morena rindieron protesta como representantes de sus respectivos partidos ante el Consejo General del Instituto

Los políticos nacionales en imagen de archivo.
Los políticos nacionales en imagen de archivo. Foto: Especial.
Por:
Tania Gómez

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, rindieron protesta como representantes de sus respectivos partidos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al arranque del proceso electoral 2026-2027.

En el inicio formal de los trabajos rumbo a los comicios de 2027, ambos líderes partidistas se incorporaron a la llamada herradura de la democracia, desde donde participarán en las deliberaciones y trabajos del máximo órgano de dirección del INE.

Con su incorporación, las dirigencias nacionales de dos de los principales partidos políticos del país tendrán presencia directa en el Consejo General del INE durante el desarrollo del proceso electoral 2026-2027.

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