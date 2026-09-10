Sheinbaum responde a Marco Rubio: ‘México no es piñata de nadie’

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que los esfuerzos de México contra los cárteles del narcotráfico “no son ni de lejos suficientes”, y advirtió que México no debe convertirse en un tema de disputa dentro del proceso electoral estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las declaraciones de funcionarios estadounidenses deben entenderse también en el contexto de la elección de noviembre en Estados Unidos, por lo que pidió mantener una relación basada en el respeto entre ambos países.

“México no es piñata de nadie. A México se le respeta. Nosotros no nos metemos en su elección, ellos tampoco deberían usar a México en su elección”, afirmó.

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Sheinbaum recordó que México mantiene coordinación con el Gobierno estadounidense en materia de seguridad, pero subrayó que esta cooperación debe realizarse sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía nacional.

Nos coordinamos sin subordinarnos Claudia Sheinbaum



Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: AP

La presidenta relató que, durante una reunión con funcionarios de seguridad de Estados Unidos, expuso que desde la perspectiva mexicana Washington debe atender con mayor énfasis tres asuntos: el consumo de drogas en su territorio, el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y el combate a las redes financieras relacionadas con el crimen organizado.

Frente a los señalamientos de que los cárteles estarían “fuera de control” en México, Sheinbaum aseguró que su gobierno ha presentado resultados en materia de seguridad, particularmente en detenciones y acciones contra las organizaciones criminales.

Como parte de su defensa, destacó la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como parte del equipo encargado de las distintas áreas de seguridad y gobernabilidad.

Sheinbaum también rechazó que México deba entrar en una confrontación pública con Washington y sostuvo que su gobierno debe mantener “la cabeza fría” para preservar una relación estable con Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de EU, quien consideró insuficientes los esfuerzos de México contra los cárteles. La mandataria pidió que el país no sea utilizado como tema durante el proceso electoral… pic.twitter.com/7eL0p2ybI7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2026

“Hay que tener cabeza fría, aunque el corazón te diga otra cosa, porque nosotros tenemos que buscar siempre, por responsabilidad, una buena relación con Estados Unidos”, expresó.

Sin embargo, estableció como límite la defensa de la soberanía mexicana, la cual, dijo, “no es negociable”.

La presidenta cuestionó además que mientras en algunos momentos funcionarios estadounidenses reconocen los avances de México en materia de seguridad, posteriormente surjan declaraciones que ponen en duda esos resultados.

Por ello, insistió en que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos, pero bajo una relación entre iguales.

“Respondemos con respeto, porque no ofendemos a nadie, pero respondemos con respeto pidiendo respeto para México”, concluyó.

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LMCT