México y EU activan vigilancia antidrones

Equipos antidron fijos y móviles fueron desplegados este lunes en diversos puntos de la frontera entre Tijuana y San Diego, como parte de una operación binacional para detectar e inhabilitar aparatos comerciales utilizados por grupos delictivos para facilitar el tráfico de personas y drogas, así como vigilar a las autoridades de México y Estados Unidos.

Águila Alta, el nombre de este ejercicio binacional, se extenderá hasta el 21 de septiembre, con presencia simultánea de fuerzas mexicanas y agencias estadounidenses a cada lado de la línea fronteriza. Las corporaciones actuarán únicamente dentro de sus respectivos territorios y bajo el esquema de operaciones espejo.

La intervención comenzó desde el 31 de agosto con una primera etapa de coordinación entre personal de ambos países. Durante tres días, las autoridades revisaron la problemática relacionada con el uso criminal de drones y realizaron recorridos terrestres paralelos para definir la zona donde concentrarían las acciones.

Desde este lunes, el operativo pasó a una segunda fase con el despliegue de tecnología capaz de detectar y neutralizar esas aeronaves no tripuladas. Los sistemas permanecerán distribuidos en distintos puntos de la frontera hasta que concluya esta tarea coordinada.

El proyecto Águila Alta forma parte de las acciones acordadas dentro del Grupo Bilateral de Implementación México-EU, mecanismo que contempla reconocimientos de seguridad concurrentes a lo largo de la frontera común sin que las fuerzas de un país crucen al territorio vecino.

Antes de este despliegue, ambos gobiernos probaron el mismo modelo entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Esa operación se desarrolló del 17 al 31 de marzo de 2026 y también recurrió a acciones coordinadas a ambos lados de la frontera.