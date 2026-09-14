¿Quién es Beatriz Mojica Morga, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero?

Beatriz Mojica Morga fue designada por Morena como la coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero, con lo que el partido alista su trabajo en el estado del suroeste mexicano rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigencia nacional de Morena entregó a Beatriz Mojica Morga el documento que la acredita como coordinadora de la Defensa de la Transformación, siendo la sexta de los 12 representantes que designará la fuerza guinda en los próximos días.

El anuncio fue hecho este lunes 14 de septiembre de 2026. ı Foto: Captura de pantalla.

Mojica Morga, quien ya se había declarado “lista” para asumir esta responsabilidad, será ahora la responsable de dirigir el proyecto de la Transformación en Guerrero, en donde se votará para renovar la Gubernatura el 6 de junio del próximo año.

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¿Quién es Beatriz Mojica Morga? Perfil, trayectoria y cargos

Beatriz Mojica Morga nació el 25 de febrero de 1973 en Azoyú, Guerrero.

Cuenta con una larga trayectoria política, primero dentro del PRD y, en los últimos años, en las filas de Morena.

Asimismo, cuenta con un amplio perfil académico, pues es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de México (UAM), Maestra en Políticas Públicas por el ITAM, Maestra en Gestión de Políticas Económicas para el Desarrollo por el Centre d’Études et de Recherche sur le Développement International, en Clermont-Ferrand, Francia, y cuenta con Estudios de especialización en Desarrollo Institucional y Capacitación en el INAP de España.

Beatriz Mojica Morga. ı Foto: Facebook de la titular

Mojica Morga comenzó su carrera política en el PRD, desde donde ocupó cargos relevantes como el de diputada federal durante la LIX Legislatura, entre 2003 y 2006.

Posteriormente se acercó al Gobierno de Guerrero, hasta que, en 2012, fue nombrada secretaria de Desarrollo Social, cargo en el que permaneció hasta 2014.

En 2015, Mojica Morga intentó por primera vez encabezar el Gobierno del Estado, pero quedó en segundo lugar en la elección, si bien con un margen favorable de votos. Pese a ello, continuó ejerciendo cargos relevantes en el PRD como secretaria Nacional de Alianzas y Relaciones Políticas y, después, secretaria General del Partido.

No obstante, en 2019, ante la eventual alianza entre el PRD y el PRI, Beatriz Mojica Morga decidió romper con el partido, argumentando que una unión de ese tipo sería una traición para las y los guerrerenses.

Beatriz Mojica Morga. ı Foto: Facebook de la titular

Por ello en 2021 se integró a Morena, partido bajo el cual volvió a un cargo de elección popular, al asumir como diputada del Congreso del Estado en la LXIII Legislatura.

Finalmente, en 2024, Beatriz Mojica dio otro salto político, al llegar al Senado de la República, también por Morena, mediante la fórmula integrada con Félix Salgado Macedonio.

Dentro de la Cámara alta integró, entre otras, las comisiones de Puntos Constitucionales, Asuntos Migratorios, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Detrás de cada recorrido hay una historia, una causa y muchas voces que han marcado mi camino. Guerrero me ha enseñado a escuchar, a mantener firmes mis convicciones y a entender que la política cobra sentido cuando se hace cerca del Pueblo.#BeatrizMojica #OrgulloGuerrerense… pic.twitter.com/rEivPtYVek — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) September 14, 2026

En junio de 2026, Beatriz Mojica solicitó licencia al Senado para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Guerrero. En septiembre de este año, la morenista se dijo “lista para encabezar una nueva etapa” si era elegida como coordinadora.

“Tenemos una historia larga en el movimiento, conocimiento del Estado, experiencia política y un proyecto construido desde el territorio”, dijo en ese momento.

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