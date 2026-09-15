Inquieta a oposición boletas planchadas; exige a INE controles

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado expresaron preocupación por el criterio que permitiría contabilizar las llamadas “boletas planchadas”, que son las que llegan a las urnas sin doblez, y exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) reforzar sus controles rumbo a los comicios de 2027.

El coordinador de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que validar estos votos equivaldría a “legalizar el fraude electoral”. A su juicio, las características de las urnas hacen imposible introducir una boleta sin doblarla, por lo que encontrar documentos en esas condiciones dentro de una casilla debería ser un indicio de posible manipulación.

El dato: Alito Moreno, presidente nacional del PRI, destapó a Manuel Añorve para contender por Guerrero. Indicó que él sería el mejor gobernador que ha tenido la entidad.

Anaya Cortés demandó corregir el criterio antes de 2027 y pidió al INE asumir plenamente su responsabilidad como árbitro electoral. “Nuestra exigencia es doble. Por un lado, a que dejen a un lado la laxitud, su ausencia; y, por otro lado, que asuman su responsabilidad como árbitro imparcial”, expresó.

Desde el PRI, el senador Manuel Añorve Baños elevó el tono de las acusaciones y afirmó que Morena y el Gobierno federal construyen un escenario para manipular los resultados. Vinculó el caso de las boletas sin doblez con lo que calificó como un “fraude maquinado” rumbo a 2027.

“El riesgo es de lo que ya está construyendo el gGobierno federal, un fraude maquinado, un fraude ya anunciado”, sostuvo el legislador.

Además, afirmó que el INE debe garantizar imparcialidad y evitar que los resultados sean definidos fuera de las urnas. “Lo que no gane Morena en una elección lo van a querer ganar en la mesa”, acusó. También denunció presuntos actos anticipados de campaña y cuestionó el origen de recursos utilizados para promover candidaturas de Morena.

Acusan riesgo de fraude con boletas planchadas ı Foto: Especial

Por MC, el coordinador parlamentario, Clemente Castañeda, consideró equivocada la decisión de permitir el cómputo de boletas sin doblez y pidió revisar sus implicaciones. “Yo creo que es un error permitir y, de alguna manera, legalizar lo que a todas luces es un presunto fraude electoral o que constituye parte de un fraude electoral”, afirmó.

Sostuvo que la presencia de estas boletas debería ser un elemento de revisión e incluso podría tener consecuencias sobre la validez de una elección. También reclamó mayor firmeza al INE y cuestionó a algunos consejeros electorales.

“Nosotros hemos venido denunciando, señalando la necesidad de que el INE se convierta en un verdadero árbitro y no en un espectador del proceso electoral”, señaló el emecista.

En contraste, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió dar un voto de confianza al INE y evitar descalificaciones anticipadas. “Debemos dejar que el árbitro opere. Darle un voto de confianza, sí, cuidando los principios que rigen la democracia”, afirmó.

Señaló que el árbitro electoral debe actuar con independencia, certeza, legalidad y transparencia, y defendió su capacidad para organizar los comicios.

Además, llamó a revisar a los candidatos para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada e irregularidades patrimoniales: “Hay que pasarnos a la báscula, a un escáner, a un tomógrafo de última generación (...) a todos, sin excepción”.

El senador reconoció que la desconfianza en las instituciones electorales ha generado reformas y mayores costos para el país. Señaló que el presupuesto del INE supera los 30 mil millones de pesos y sostuvo que buena parte de ese costo deriva de la desconfianza generada por los propios actores políticos.