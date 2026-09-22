PAN y PRI cuestionan estrategia de seguridad tras dichos de Donald Trump

A la izquierda, el senador Ricardo Anaya, del PAN; a la derecha, el senador Manuel Añorve, del PRI.

Las bancadas del PAN y PRI en el Senado de la República aprovecharon las declaraciones de Donald Trump, quien señaló a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles”, para cuestionar la estrategia de seguridad del Gobierno Federal y acusarlo de no actuar con suficiente firmeza contra el crimen organizado.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que el señalamiento no debería resultar sorpresivo para las autoridades mexicanas: “No hace falta que alguien fuera de México venga a decir que no se está haciendo lo suficiente, eso es algo que nosotros sabemos”.

Anaya Cortés cuestionó la estrategia de “abrazos no balazos” y afirmó que no basta con detener a los líderes criminales, sino que es necesario desmantelar sus estructuras financieras y operativas. También acusó al gobierno de mantener presuntos vínculos con grupos delictivos y sostuvo que “no vamos a recuperar la paz y la tranquilidad sino hasta que Morena y este gobierno rompan sus pactos y sus vínculos con el crimen organizado”.

El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, durante declaraciones a la prensa, el 14 de septiembre de 2026. ı Foto: pan.senado.gob.mx

El panista también criticó que desde el gobierno se haya atribuido parte de la violencia en Sinaloa a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. Consideró que esa explicación equivale a favorecer una política de “paz narca” y reclamó una estrategia que permita recuperar el control de las regiones afectadas por el crimen organizado.

Cárteles afectan la relación bilateral con Estados Unidos: PRI

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, afirmó que el diagnóstico del presidente de Estados Unidos refleja una realidad que, a su juicio, se vive en distintas regiones del país.

“No hay en este país alguien que esté tomando decisiones y esté, por supuesto, terminando con estos cárteles que se han apropiado de muchas regiones de nuestro país”, declaró.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños. ı Foto: Cuartoscuro.

Añorve Baños señaló particularmente a Michoacán, Tamaulipas y Sonora, y acusó al gobierno de no tomar cartas en el asunto mientras exige pruebas ante señalamientos provenientes de Estados Unidos. También sostuvo que la situación está afectando la relación bilateral y que el gobierno mexicano debería fortalecer la cooperación con Estados Unidos frente al crimen organizado.

Ambos coincidieron en utilizar los dichos del mandatario estadounidense para exigir una respuesta más contundente del gobierno mexicano frente a los grupos del crimen organizado.

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cehr