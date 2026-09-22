Cae ‘Don Flaco”, requerido en EU por narcotráfico y traslado de precursores químicos desde China

José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, requerido en extradición por Estados Unidos, fue detenido este martes en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
A través de la red social, el funcionario detalló que agentes federales aprehendieron a “Don Flaco” en la alcaldía Cuauhtémoc tras un intercambio de información con el FBI y la DEA.
Según el reporte del Registro Nacional de Detenciones, que únicamente detalla la media filiación, el Rivera Zazueta se encuentra “en traslado”.
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García Harfuch agregó que el detenido contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es buscado por delitos relacionados con narcotráfico y el traslado de precursores químicos desde China.
“Con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a nuestra soberanía cerramos el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que tanto daño hacen en México y en otros países”, escribió el secretario de Seguridad.
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