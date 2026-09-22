Marina instala Puestos de Comando Unificado en Colima y Michoacán para dar seguimiento al huracán ‘Polo’

Marina instala Puestos de Comando Unificado en Colima y Michoacán por el huracán ‘Polo’.

Para dar seguimiento a la trayectoria del huracán “Polo” en el océano Pacífico, la Secretaría de Marina instaló Puestos de Comando Unificado en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Lo anterior, ante posibles afectaciones a la población y a la infraestructura derivada del huracán de categoría 5, que se localiza a aproximadamente 305 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 579 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, y mantiene trayectoria hacia el norte del Pacífico.

Puestos de Comando Unificado en Colima y Michoacán, para seguimiento del huracán ‘Polo’. ı Foto: Cortesía

Los Puestos de Comando Unificado cuentan con suministro de energía eléctrica principal y planta de emergencia, conexión a internet y enlace redundante alterno, mobiliario de oficina suficiente para el personal de diversas instituciones, así como soporte técnico básico.

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La Marina mantiene monitoreo permanente para identificar zonas propensas a deslave e inundaciones en los estados de Colima y Michoacán. Asimismo, el personal naval se encuentra listo para brindar ayuda en caso de ser necesario ante la rápida evolución del huracán “Polo” en el litoral del Pacífico mexicano.

Personal naval se encuentra preparado para atender posibles afectaciones derivadas del huracán ‘Polo’. ı Foto: Cortesía

Por otra parte, se mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados del litoral del Pacífico, con medidas para evitar o mitigar los daños a la vida de las personas, los bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y medio ambiente y efectuar acciones previas ante la probable o inminente afectación de un agente destructivo.

La Marina habilitó el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA1), para atender a la población; además, recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y autoridades.

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cehr