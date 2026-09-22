Asiste personal de la SRE

Rosa Icela Rodríguez dialoga con parlamentarios europeos sobre cooperación con México

Secretaria de Gobernación sostuvo un encuentro con integrantes del Parlamento Europeo durante el que abordaron temas como migración y derechos humanos

Rosa Icela Rodríguez se reunió con integrantes del Parlamento Europeo.
Rosa Icela Rodríguez se reunió con integrantes del Parlamento Europeo. Foto: X, @rosaicela_
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La Razón Online

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió este martes con integrantes del Parlamento Europeo para dialogar sobre la cooperación entre México y la Unión Europea.

Durante el encuentro, al que asistió personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), abordaron temas como migración y derechos humanos en el marco de la 33 reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta.

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