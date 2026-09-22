Rosa Icela Rodríguez dialoga con parlamentarios europeos sobre cooperación con México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió este martes con integrantes del Parlamento Europeo para dialogar sobre la cooperación entre México y la Unión Europea.

Durante el encuentro, al que asistió personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), abordaron temas como migración y derechos humanos en el marco de la 33 reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta.

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cehr