Ernesto Ruffo no dejará El Altiplano para continuar proceso en prisión domiciliaria, aclara el OAJ

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) precisó los alcances reales de una suspensión definitiva concedida a Ernesto Ruffo Appel dentro del amparo 889/2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, luego de que trascendiera que el exgobernador de Baja California podría dejar el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, para continuar su proceso en prisión domiciliaria.

De acuerdo con las precisiones difundidas, la suspensión “se concede sólo para el efecto de que la persona quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentra interna o haya sido internada, por lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que le corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación”.

El OAJ agregó que el juzgado no tiene facultades para ampliar los alcances de la medida: “Sin que esta juzgadora esté en aptitud de conceder la suspensión con efectos distintos a los previstos en la norma”.

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La resolución se sustenta en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, este último vigente a partir del 17 de octubre de 2025.

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, permanece recluido en “El Altiplano” desde su detención en Ensenada, Baja California, el pasado 16 de julio, dentro de un proceso por contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

La defensa del exmandatario ha promovido distintos recursos para que la prisión preventiva se cumpla en su domicilio, argumentando su edad y su estado de salud.

Defensa ha promovido dos amparos

Después de visitarlo en “El Altiplano”, la hija del exgobernador, Verónica Ruffo Sánchez, se dijo sorprendida tras conocer la resolución.

“Nos acaban de dar esa noticia, yo desconozco eso, me lo acaban de comentar”, declaró a la prensa.

#ErnestoRuffo saldrá libre porque es inocente y no hay fundamento legal para que siga detenido. El huachicol fiscal es un crimen que se perpetúa con la complicidad del Gobierno de la República.

📹 @acostanaranjo #RuffoPresoPolitico #6515 pic.twitter.com/YU1FEPb1ME — SOMOS (@SomosMxMexico) September 23, 2026

Al exterior del penal, el dirigente nacional del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que la defensa de Ruffo Appel ha promovido dos amparos: uno contra la vinculación a proceso y otro sobre la prisión preventiva impuesta al exgobernador.

Acosta Naranjo explicó que, si el amparo corresponde a la prisión preventiva, deberá convocarse a una audiencia para determinar “si ratifican o cambian la medida cautelar”.

“La solicitud nuestra es que él pueda llevar su proceso en su domicilio”, comentó.

Horas antes, Verónica Ruffo explicó que espera una audiencia para solicitar la modificar la medida cautelar , “por la edad y estado de salud” de su padre.

Por su parte, Acosta Naranjo sostuvo que acudía en respaldo al exgobernador, quien, dijo, permanece en prisión arbitrariamente.

“Los huachicoleros están en #Morena. Es absurdo que Ernesto Ruffo esté preso mientras Rubén Rocha Moya sigue libre”.@acostanaranjo, presidente nacional de #SOMOS, y Verónica Ruffo, previo a ingresar al penal para visitar a #ErnestoRuffo.#RuffoPresoPolitico #6515 pic.twitter.com/uixWWoYXyB — SOMOS (@SomosMxMexico) September 22, 2026

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cehr