Del Monte de las Cruces a todo México: MIOS pone la ciencia en movimiento

El recorrido pedagógico del museo interactivo tuvo su primera escala en el Museo Batalla del Monte de las Cruces, en La Marquesa.

Un nuevo proyecto de divulgación cultural y científica comenzó a recorrer el país. Se trata de MIOS, un museo itinerante que acerca exposiciones de ciencia, tecnología, biodiversidad, arte y astronomía directamente a las comunidades, escuelas y municipios que carecen de museos locales.

La primera parada de este espacio itinerante ocurrió en el Museo Batalla del Monte de las Cruces, ubicado en la zona de La Marquesa, en el municipio mexiquense de Ocoyoacac, tras una presentación previa en el museo Universum de la UNAM.

El proyecto está integrado por más de 30 módulos de exhibición interactivos con materiales visuales adaptados para público de todas las edades. Su diseño permite llevar las actividades hasta los espacios públicos en lugar de esperar la visita de los usuarios a un inmueble fijo.

Durante la apertura, la alcaldesa de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, señaló que la llegada de la exposición representa una oportunidad concreta para ampliar el acceso del público infantil y juvenil local al conocimiento científico dentro de su propia comunidad.

Por su parte, Lamán Carranza, director de la organización Obsidiana, explicó que el propósito es despertar el interés de las nuevas generaciones. “MIOS busca que una niña o un niño se acerque a la ciencia para que descubra que también puede desarrollarse en este campo”, afirmó.

En tanto, Mélie Cornet, agregada de Ciencia y Tecnología de la Embajada de Francia en México, destacó que esta labor conjunta permite aterrizar los acuerdos de cooperación entre ambas naciones en acciones reales y visibles en beneficio de la sociedad mexicana.

La iniciativa es impulsada por la organización Obsidiana en alianza con la Embajada de Francia, el Instituto Francés de América Latina (IFAL), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), junto con el respaldo del INAFED.

Esta gira se enmarca en los festejos por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Además, el arranque en el Monte de las Cruces guarda un valor histórico, al ser el sitio donde en 1810 las fuerzas de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende obtuvieron un triunfo clave en la Independencia.

Tras su estancia en el Estado de México, el museo itinerante continuará su viaje por diversos municipios y regiones del territorio nacional para continuar la difusión científica entre la población.

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JVR