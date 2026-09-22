Semar pone en alerta a casi 14 mil elementos ante huracán Polo

Fuertes vientos y elevado oleaje afectan hasta este momento al puerto de Acapulco debido a los efectos del huracán Polo

La Secretaría de Marina (Semar) puso en alerta a casi 14 mil elementos navales, 25 buques y 76 embarcaciones en ocho estados del Pacífico ante el huracán “Polo”, que alcanzó la categoría cinco. El plan incorpora cientos de vehículos, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y maquinaria pesada para responder ante posibles afectaciones a la población.

El Plan Marina permanece activo en su Fase de Prevención mientras el ciclón se localiza a unos 314 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y 588 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. La dependencia reportó lluvias, tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las inmediaciones del sistema.

La mayor concentración de personal corresponde a la Sexta Región Naval, responsable de Colima y Jalisco. Esa zona dispone de 3 mil 965 efectivos y 215 integrantes de la Brigada de Respuesta a Emergencias, además de 33 vehículos, un buque y 10 embarcaciones.

🔵🌊 Captan banda nubosa en Huatulco, Oaxaca



🌀⚠️ El huracán "Polo" alcanzó la Categoría 5 tras intensificarse de forma inusitada. Desde Huatulco se observa su gigantesca masa nubosa y se ha prohibido el ingreso al mar



Desde las populares Bahías de Huatulco, la masa nubosa… pic.twitter.com/2TKFp9CNnP — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 23, 2026

Su capacidad logística incluye tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles y 10 unidades de maquinaria pesada. Estos recursos forman parte de la respuesta preparada para atender daños o necesidades derivadas del fenómeno.

Guerrero y Michoacán, dentro de la Octava Región Naval, cuentan con 3 mil 268 elementos y 200 miembros de la brigada especializada. La Seman asignó también 35 vehículos, cinco buques, siete embarcaciones, cinco plantas para producir agua potable, cinco cocinas móviles y dos unidades de equipo pesado.

En Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, la Cuarta Región Naval mantiene disponibles 3 mil 503 efectivos y 282 integrantes especializados en emergencias. A ese despliegue se agregan 171 vehículos, cinco buques, 36 embarcaciones, ocho plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles y 16 unidades de maquinaria pesada.

Por su parte, la Segunda Región Naval, con jurisdicción en Baja California y Sonora, preparó 3 mil 211 elementos, además de 220 miembros de la Brigada de Respuesta a Emergencias. Su infraestructura contempla 68 vehículos, 14 buques, 23 embarcaciones, una planta potabilizadora, tres cocinas móviles y equipo pesado.

La Fase de Prevención del Plan Marina permite ejecutar medidas anticipadas para reducir riesgos a la población, sus bienes, los servicios públicos, la infraestructura productiva y el medio ambiente ante la posible afectación de un fenómeno natural.

Semar también habilitó el número 800 627 4621, correspondiente a 800 MARINA1, para atender emergencias en el mar. También recomendó seguir los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y otras autoridades sobre la evolución de “Polo”.

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MSL