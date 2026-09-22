Marina, Defensa y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E por huracán Polo

Debido al huracán Polo, ya de categoría 5, las secretarías de Marina, Defensa -con elementos del el Ejército- y la Guardia Nacional, activaron sus planes preventivos en el litoral del Pacífico.

El Plan Marina fue activado en nueve entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

En Jalisco y Colima, el Ejército y la Guardia Nacional sumaron la fase preventiva del Plan DN-III-E, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

La Secretaría de Marina lanzó su alerta desde el lunes, cuando el huracán Polo era un huracán categoría 1.

Para la mañana de este martes, el huracán Polo ya había alcanzado la categoría 5.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipó una nueva intensificación hasta categoría 5 durante este martes.

Hurricane #Polo Advisory 7A (6 AM CST, Tue Sep 22): Polo Reaches Category 5 Strength. Expected to Move Slowly Off the Coast of Mexico During the Next Couple of Days. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 22, 2026

El centro del huracán Polo fue ubicado a unos 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Aunque la trayectoria pronosticada del huracán Polo mantuvo el núcleo del ciclón mar adentro, sus bandas nubosas provocaron lluvias desde Jalisco hasta Oaxaca, además de viento fuerte y oleaje elevado.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para Colima lluvias de entre 75 y 150 milímetros, y acumulados de 50 a 75 milímetros en el sur, suroeste y costa de Jalisco.

También alertó sobre rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en las costas de ambas entidades, oleaje de hasta tres metros en Colima y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Las precipitaciones por el huracán Polo implicaron riesgo de desbordamiento de ríos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad.

Colima ya arrastraba acumulados importantes. Entre el 18 y el 20 de septiembre, el SMN registró 107 milímetros de lluvia en el Observatorio de Manzanillo y 101 milímetros en la Presa Derivadora Peñitas.

La Marina reportó que los mandos navales de los nueve estados mantuvieron un monitoreo permanente y coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno.

También puso en alerta a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima para atender emergencias y realizar operaciones de auxilio.

La dependencia pidió a la comunidad marítima atender los avisos de las capitanías de puerto y habilitó el número 800 627 4621 para emergencias en el mar.

Por su parte, la Quinta Región Militar y las zonas militares 15 y 20 desplegaron el Plan DN-III-E en Jalisco y Colima.

Militares y guardias realizaron recorridos de vigilancia en ríos, presas y localidades consideradas de alto riesgo, además de labores de limpieza y desazolve de los sistemas de drenaje.

También identificaron albergues y refugios temporales, orientaron a la población sobre medidas preventivas y organizaron al personal que participaría en la fase de auxilio en caso de emergencia.

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