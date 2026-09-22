ISSSTE aumenta cirugías y suma quirófanos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

El fortalecimiento de la capacidad de atención quirúrgica se consolidó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuentan con mayor capacidad de atención médica especializada en la Ciudad de México. De enero a agosto de 2026, las intervenciones quirúrgicas en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” aumentaron al pasar de 6 mil 300 a 7 mil 800 procedimientos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esta expansión operativa responde al fortalecimiento del equipamiento tecnológico y la infraestructura en el nosocomio capitalino. Entre las mejoras destaca la apertura de dos nuevos quirófanos de tococirugía, diseñados para realizar hasta 800 procedimientos anuales enfocados en la atención de mujeres embarazadas y partos de alta complejidad.

El recinto médico adecuó además áreas específicas de esterilización, recuperación posquirúrgica y terapia intensiva, garantizando un seguimiento puntual para las intervenciones de alto riesgo.

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En materia de innovación tecnológica, el hospital incorporó la versión más reciente del robot Da Vinci para procedimientos de mínima invasión. Asimismo, integró unidades especializadas para ecografía neuromuscular, electroterapia y ultrasonido terapéutico, a la par de nuevas pruebas de laboratorio destinadas a reducir el tiempo de diagnóstico de padecimientos graves.

El nosocomio insignia en materia de procedimientos complejos e innovación médica es el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. ı Foto: Especial.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, señaló en redes sociales que la llegada de equipamiento de última generación y la creación de espacios para medicina de especialidad se traducen directamente en casos de éxito que devuelven la salud a la derechohabiencia.

Entre las atenciones destacadas resalta el caso de una paciente que recuperó la movilidad mediante una operación de columna, así como el tratamiento exitoso de una bebé diagnosticada con cardiopatía congénita, quien hoy mantiene un estado de salud favorable tras ser intervenida por especialistas del instituto.

El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” es considerado la unidad de mayor jerarquía en la red hospitalaria del ISSSTE. En el ámbito académico, la institución duplicó su plantilla de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en los últimos tres años, al pasar de 14 a 28 especialistas dedicados al desarrollo científico.

Adicionalmente, el nosocomio registró un incremento en las donaciones altruistas de sangre a través de jornadas comunitarias. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para consolidar los servicios públicos de salud en el país.

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JVR