Inauguran 10 nuevos consultorios del ISSSTE en municipios de Tlaxcala

Las acciones de fortalecimiento a la red nacional de salud fueron coordinadas por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

Las familias y trabajadores del estado de Tlaxcala cuentan con diez nuevos consultorios de atención médica primaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), orientados a brindar consultas directas y medicamentos sin costo alguno.

Los espacios fueron inaugurados de forma conjunta por el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. En total abarcan más de 415 metros cuadrados de infraestructura distribuida en puntos clave de la entidad.

La cobertura incluye cuatro módulos en la capital —Xicoténcatl, Las Ánimas, Centro y las Oficinas de Representación—, además de sedes en Apizaco, Ixtacuixtla, Panotla, Santa Ana Chiautempan y las comunidades de Ocotlán y Santa Anita Huiloac.

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Estas unidades operan de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 16:00 horas. Están equipadas para ofrecer diagnóstico oportuno, atención preventiva de primer contacto, curaciones menores y seguimiento continuo a pacientes con padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.

Durante la apertura del módulo Las Ánimas, ubicado en la Secretaría de Educación estatal, el titular del instituto destacó que las personas atendidas no realizarán pago alguno, garantizando la gratuidad tanto en las consultas como en el surtimiento de medicinas.

Asimismo, se informó que, si bien el servicio se orienta en esta fase a la derechohabiencia y sus familias, a partir del año 2027 estas unidades médicas atenderán a la población en general, en alineación con el esquema de Servicio Universal de Salud.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar resaltó la importancia de acercar los servicios médicos a los centros de trabajo, lo que reduce tiempos de espera y facilita el acceso inmediato a la salud para los trabajadores de las dependencias estatales.

De manera paralela, la dirigencia del organismo entabló mesas de trabajo con las subdelegaciones locales para dar seguimiento al cumplimiento de metas en materia de programación de cirugías, implementación del sistema de receta electrónica y mejora continua en salas de urgencias.

Esta infraestructura física y operativa se suma a las acciones prioritarias de la administración federal para robustecer el primer nivel de atención preventiva y consolidar una red médica más accesible y eficiente en los municipios de México.

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JVR