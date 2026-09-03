Palenque Tlaxcala 2026: Cartelera, artistas, boletos

Desde julio del 2026, el Palenque de Tlaxcala comenzó a generar expectativas, pues en sus redes sociales realizaron una publicación en la que muchas personas comenzaron a realizar peticiones sobre los artistas que les gustaría ver.

La Feria de Tlaxcala es un espacio en el que se realizan más de 400 eventos de gastronomía, charrería, exposiciones ganaderas, artesanías; y uno de los más esperados, el Palenque.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que la Feria es un espacio en el que se celebra la identidad de las y los tlaxcaltecas, por lo que estas fechas son importantes para el crecimiento de la entidad.

Además, se realizó una inversión de 400 millones de pesos en el nuevo Palenque, el que cuenta con mejores condiciones y funcionalidad para las 5 mil 800 personas que podrán disfrutar de los espectáculos que se darán en el recinto.

Cartelera, artistas, y boletos del Palenque Tlaxcala 2026

El Palenque Tlaxcala 2026 se realizará del 26 de octubre al 15 de noviembre, y el pasado 2 de septiembre se dio a conocer de manera oficial a las y los artistas que se presentarán durante estas fechas.

Los artistas, fechas y costos de las presentaciones musicales en el Palenque Tlaxcala 2026 son los siguientes:

23 de octubre Carlos Rivera: Boletos en sección general 800 pesos; Plata mil 600 pesos; Oro dos mil 800 pesos; VIP 3 mil 600 pesos

24 de octubre Julión Álvarez: Boletos en sección general mil 200 pesos; Plata 3 mil 200 pesos; Oro 4 mil 200 pesos; VIP 5 mil 200 pesos

30 de octubre Moy Bobadilla: Boletos en sección general 500 pesos; Plata 800 pesos; Oro mil 200 pesos; VIP mil 600 pesos

31 de octubre Remmy Valenzuela: Boletos en sección general 600 pesos; Plata mil 400 pesos; Oro 2 mil pesos; VIP 2 mil 800 pesos

6 de noviembre Grupo Firme: Boletos en sección general mil 200 pesos; Plata 3 mil 200 pesos; Oro 4 mil 200 pesos; VIP 5 mil 400 pesos

12 de noviembre Yuridia: Boletos en sección general mil pesos; Plata 2 mil 400 pesos; Oro 3 mil 400 pesos; VIP 4 mil 400 pesos

13 de noviembre Jorge Medina & Josi Cuen Juntos: Boletos en sección general mil pesos; Plata 2 mil 400 pesos; Oro 3 mil 400 pesos; VIP 4 mil 400 pesos

14 de noviembre Víctor Mendevil: Boletos en sección general 600 pesos; Plata mil pesos; Oro mil 400 pesos; VIP 2 mil pesos

Al costo de las entradas se le suma el cargo por servicios, y estos comenzarán a estar disponibles a partir del 4 de septiembre en la página toptickets.com.mx; así como en los siguientes comercios:

Restaurante Los Portales de 10:00 a 18:00 horas de Lunes a Sábado

Plaza Galerías Tlaxcala de 11:00 a 20:00 horas de Lunes a Domingo

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