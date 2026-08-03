Feria de Ferias Tlaxcala 2026: Impulsa turismo y economía local

El coso taurino de la Plaza de Toros Jorge "El Ranchero" Aguilar abrirá sus puertas a figuras internacionales de la tauromaquia como Diego Silvetti y Alejandro Talavante.

Tlaxcala se prepara para su gran fiesta anual, la Feria de Ferias 2026, que del 22 de octubre al 16 de noviembre ofrecerá más de 400 actividades culturales, artísticas, deportivas, gastronómicas y de entretenimiento. Con un recinto ferial totalmente renovado gracias a una inversión estatal de 400 millones de pesos, esta edición busca impulsar el turismo, la economía local y la convivencia familiar en el estado.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la modernización del recinto responde al crecimiento que vive Tlaxcala. El nuevo complejo contará con un Teatro del Pueblo de última generación, un Palenque con capacidad para 5,800 asistentes, áreas gastronómicas y artesanales renovadas, además de un lienzo charro techado y mejores servicios para visitantes y expositores.

“Presentar la Feria de Tlaxcala siempre es motivo de alegría, porque nos abre la puerta a nuestra identidad y nos recuerda que las mejores celebraciones son aquellas que reúnen a las familias”, expresó la gobernadora. Subrayó que esta edición une casi dos siglos de historia con una infraestructura moderna, acorde a la transformación que vive la entidad.

“Aquí está Tlaxcala”

El estado ha experimentado un crecimiento superior al 400 por ciento en el turismo internacional y la apertura de 28 nuevos hoteles, reflejando su posicionamiento. “Hoy tenemos algo que decirle a México y al mundo: aquí está Tlaxcala. Un estado que honra sus raíces, orgulloso de su gente, que inspira confianza y que continúa construyendo oportunidades”, enfatizó Cuéllar Cisneros.

Uno de los acontecimientos más relevantes será el intento por obtener el quinto Récord Guinness para Tlaxcala: la cata de pulque más grande del mundo, programada para el 15 de noviembre dentro del tradicional Festival del Pulque. El secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, explicó que esta actividad busca proyectar el patrimonio cultural del estado, única entidad con la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica del Pulque.

Mena Rodríguez recordó que Tlaxcala ya suma cuatro Récord Guinness, obtenidos con el tapete de aserrín más largo del mundo, la mayor variedad de tacos, la palabra más grande elaborada con pan de fiesta y la línea de quesadillas más grande del mundo. Estos logros han fortalecido la promoción turística y generado una mayor derrama económica.

La Gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la presentación oficial de los festejos patrios y culturales en la entidad. ı Foto: Especial.

La presidenta ejecutiva del Patronato, Rosa Elena Nava García Méndez, informó que la Feria de Ferias 2026 ofrecerá una programación para todas las edades. Incluirá el Festival de la Paella y del Maíz, la Muestra Gastronómica de Canirac, la Caminata de Catrinas, el Concurso Nacional de Danzón y un homenaje a los huehues. Entre las novedades, destaca el espectáculo internacional “Fantasía sobre Hielo” y el concurso “Esencia Tlaxcalteca”.

El Teatro del Pueblo presentará una cartelera gratuita con artistas como Banda MS (22 de octubre), Alejandra Guzmán (23 de octubre), Moenia (4 de noviembre), Amanda Miguel (5 de noviembre), Espinoza Paz (9 de noviembre) y Gloria Trevi (16 de noviembre). El nuevo Palenque inaugurará el 23 de octubre con Carlos Rivera.

El lienzo charro albergará 14 charreadas y competencias de caladero y coleadero. La Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar será sede de un serial con cuatro corridas, destacando figuras como José Luis Angelino, Diego Silvetti, Guillermo Hermoso de Mendoza y Alejandro Talavante.

La Feria de Tlaxcala, nacida en 1826 cuando el presidente Guadalupe Victoria otorgó el derecho de celebrar una feria anual, se mantiene vigente como una de las celebraciones con mayor historia del país. Esta edición 2026, con su infraestructura renovada y una oferta de primer nivel, busca proyectar a Tlaxcala ante México y el mundo como un destino que preserva su identidad e impulsa el desarrollo económico.

✅️La Directora General del #SEDIFTlaxcala asistió a la presentación oficial de la Feria de Ferias Tlaxcala 2026, un espacio que celebra la identidad, las tradiciones y el orgullo de nuestro estado. pic.twitter.com/dYign3HFqs — SEDIF Tlaxcala (@SedifTlaxcala) August 3, 2026

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JVR