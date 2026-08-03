¿Quién es Iván Martín ‘N’ y como participó en el feminicidio de Valeria Márquez?

El 13 de mayo del 2025 la creadora de contenido Valeria Márquez fue asesinada mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo desde su negocio ubicado en Zapopan, Jalisco, y este domingo el presunto coautor material de su feminicidio fue detenido.

Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, elementos de la Guardia Nacional, y de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) ejecutaron la detención de Iván Martín “N”, el presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez.

Iván fue detenido en un domicilio ubicado en la colonia San Juan de Ocotán de Zapopan durante un cateo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Autoridades estatales y federales detuvieron a Iván Martín "N", presunto coautor material de feminicidio de Valeria Márquez. ı Foto: Fiscalía Jalisco

¿Cómo participó Iván Martín ‘N’ en el feminicidio de Valeria Márquez?

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez, Iván Martín “N”, participó tanto previamente como posteriormente del hecho.

Se presume que Iván Martín “N” fue quien vigiló la escena del crimen previamente, y después de que el hombre que disparó en contra de la creadora de contenido, el presunto coautor fue quien lo condujo para que pudiera salir del lugar de los hechos.

Iván Martín “N” es la segunda persona detenida por el feminicidio de Valeria Márquez, pues el pasado 30 de julio se efectuó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, por su vinculación con este caso, y por ser el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia capturó a un presunto coautor material del feminicidio de una influencer ocurrido en Zapopan, resultado de una investigación especializada. pic.twitter.com/2eue5BbTWD — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 2, 2026

Feminicidio de Valeria Márquez

Valeria Márquez era una creadora de contenido de 23 años de edad que también era dueña de la estética Blossom The Beauty Lounge, ubicada en a Plaza Comercial Real Center de Zapopan, Jalisco.

La creadora de contenido se encontraba en su salón de belleza realizando una transmisión en vivo cuando un supuesto repartidor entró al lugar, con la finalidad entregarle un regalo que le habían enviado.

Durante la transmisión en vivo se escuchó que un sujeto entró al negocio de la creadora de contenido y le preguntó si ella era Valeria, y posteriormente la joven de 23 años de edad silencia la transmisión mientras observa atenta al sujeto.

Tan solo unos segundos después se puede apreciar que la mujer hace una expresión de sorpresa, abalanza su cuerpo hacia atrás mientras se toca el abdomen, y posteriormente recibe impactos de bala antes de desvanecerse.

Tras el feminicidio de Valeria Márquez, se ha señalado que presuntamente la creadora de contenido sostenía una relación sentimental con el hijo de “El R1″, Francisco “N”, quien presuntamente ordenó el asesinato de su expareja.

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